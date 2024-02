Palmeiras x Portuguesa tem possível parentesco entre figuras das equipes

Vitor Castanheira pode ser parente de presidente da Portuguesa - (crédito: CESAR GRECO) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras encara a Portuguesa nesta quarta-feira (28), no Canindé, às 19h30, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista. E a partida pode marcar também um encontro familiar curioso. Afinal, existe a possibilidade de existir um parentesco entre Vítor Castanheira, um dos membros da comissão técnica do Verdão, e Antonio Carlos Castanheira, presidente da Lusa.

Os dois ainda não sabem se existe de verdade um parentesco real. Contudo, em entrevista para a ‘ESPN’, o presidente da Portuguesa, Antonio Carlos Castanheira, acredita que o auxiliar de Abel Ferreira possa ser um parente de segundo grau.

“Não tive ainda a oportunidade de falar sobre isso com o Vítor. Estamos na dúvida se nossos pais e ou mães são tios em Portugal. Mas tudo leva a crer que somos parentes ou primos de segundo grau. Em Portugal, no norte, é comum primos se casarem. Creio que somos parentes, sim. Primos de segundo grau, talvez. Ele parece comigo, mas sou mais bonito, tenho mais cabelo. Pelo que falei com meus tios em Portugal, temos parentesco, sim. Pois nossas famílias têm a origem do norte de Portugal”, disse o mandatário.

Por outro lado, Vitor Castanheira foi mais cético em sua resposta. Através da assessoria do Verdão, o auxiliar disse que é pouco provável que os dois sejam parentes.

Comissão do Palmeiras encara a Portuguesa pela primeira vez

Abel Ferreira e sua comissão encaram a Portuguesa, time de maior colônia lusitana, pela primeira vez em seus quase quatro anos de Brasil. Além disso, o Verdão volta a encarar a Lusa após quase 10 anos sem saber o que é jogar contra o time do Canindé. Afinal, a equipe passou muitos anos em divisões inferiores do Estadual, além de não conseguir mais disputar um torneio nacional.

Contudo, vale ressaltar que Abel Ferreira e Portuguesa já tiveram um momento de afeto. Em 2021, o Palmeiras encarou o Santo André no Canindé, em jogo válido pelo Estadual daquele ano. A diretoria da Portuguesa decidiu dar um presente para o treinador palestrino, antes de a bola rolar naquele embate.

