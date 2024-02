Flamengo marca viagem para tentar contratar Léo Ortiz

Marcos Braz e Bruno Spindel viajam para São Paulo nesta quarta - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo) Jogada10 Jogada10

O Flamengo ainda não desistiu da contratação de Léo Ortiz, do RB Bragantino. Assim, Marcos Braz (vice-presidente de futebol) e Bruno Spindel (diretor executivo) decidiram embarcar para São Paulo nesta quarta-feira (28/02). O objetivo da viagem é acertar todos os detalhes da negociação. A informação é do “ge”.

Interesse do Flamengo

O interesse pela contratação de Léo Ortiz é antigo. Afinal, Flamengo e Bragantino estão em negociações desde outubro de 2023. O defensor deseja sair do time paulista e ser transferido para equipe rubro-negra. No entanto, os valores estão interferindo no avanço das conversas.

O Flamengo formalizou uma proposta de 6,5 milhões de euros (R$ 35 milhões) pela contratação de Léo Ortiz. O Bragantino, por outro lado, pede 8,5 milhões de euros (R$ 45 milhões na cotação atual) pela liberação do zagueiro. A diretoria rubro-negra topa pagar até R$8 milhões de euros (R$42 milhões) e torce por uma flexibilização do time paulista.

Os clubes estão próximos de encontrar um meio-termo e flexibilizar um acordo. No entanto, ainda não existe acerto entre as partes. Além dos valores da transferências, há questões contratuais para serem ajustadas, como quantias fixas e metas estipuladas. A janela de transferências se encerra no dia 7 de março.

Desejo de Léo Ortiz

O zagueiro vem jogando normalmente pelo Bragantino em 2024, mas deseja ser transferido ao Flamengo. O defensor, dessa forma, concedeu uma entrevista no dia 18 de fevereiro e revelou que torce pelo andamento das negociações.

“As pessoas que controlam minha carreira, minha irmã e meu staf, sabem da minha vontade. Os times também sabem da minha vontade e do que eu quero. Portanto, espero que as coisas andem, mas enquanto isso eu vou estar honrando e jogando pelo Red Bull Bragantino”, disse Léo Ortiz.

