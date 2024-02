Entenda o prejuízo do Corinthians em possível eliminação precoce no Paulista

Corinthians pode ser eliminado do Paulistão nesta quarta-feira - (crédito: Foto: Marcos Ribolli / PontePress) Jogada10 Jogada10

O Corinthians pode dar adeus à disputa do Campeonato Paulista nesta quarta-feira (28). Afinal, se a Inter de Limeira vencer o São Paulo, em Brasília, em jogo atrasado da quinta rodada do Estadual, o Timão não terá mais chances de classificação no Estadual. O que pode render um prejuízo financeiro grande ao clube.

Afinal, se não participar da fase eliminatória do Paulista, o Corinthians deixaria de arrecadar com bilheteria em jogos decisivos. No momento, a média é de R$ 2 milhões por jogo. Além disso, deixa de receber em premiações e falha na primeira meta orçamentária do ano. A diretoria estipulou a equipe chegando ao menos na semifinal da competição.

O que também pode ficar em xeque é a participação do Alvinegro na próxima edição da Copa do Brasil. O Paulistão dá direito a cinco vagas, que são distribuídas entre os semifinalistas e a equipe de quinta melhor campanha no torneio. Assim, o Timão teria que ficar entre os seis primeiros colocados do Brasileirão, ganhar a Copa Sul-Americana ou a Copa do Brasil de 2024 para garantir vaga no torneio do ano que vem.

Por outro lado, o Timão ganharia um longo período para trabalhar e melhorar seu estilo de jogo. Com a última rodada do Paulistão marcada para 10 de março, o Corinthians pode ficar até 23 dias sem jogar uma vez sequer, já que a primeira rodada do Copa Sul-Americana está prevista para 3 de abril.

As contas do Corinthians para avançar no Paulistão

Com apenas dez pontos em dez jogos, o Corinthians está quatro atrás da Inter de Limeira. Caso vença o jogo atrasado, o time do interior chegaria aos 17, não podendo mais ser ultrapassado pelo Alvinegro nas duas rodadas finais. O líder RB Bragantino já tem 18 pontos e não tem chances de acabar sendo superado pelo Timão.

Em caso de empate ou derrota da Inter de Limeira no jogo deste meio de semana, o Corinthians terá de vencer os seus jogos contra Santo André e Água Santa. Além disso, precisa torcer por tropeços da Inter de Limeira e Mirassol, concorrentes diretos pela vaga.

Isso porque as duas equipes têm 14 pontos somados, enquanto o Corinthians soma apenas 10. Caso Inter de Limeira e Mirassol vençam apenas um jogo, chegam aos 17. Como o Timão pode chegar apenas aos 16, existe a chance de acabar eliminado de forma antecipada no Estadual.

