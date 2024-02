São Paulo retorna a Brasília após oito anos com um artilheiro em comum

Calleri esteve no último duelo do São Paulo em Brasília - (crédito: Foto: Rubens Chiri/SPFC) Jogada10 Jogada10

O São Paulo encara a Inter de Limeira nesta quarta-feira (28), às 21h35, no estádio Mané Garrincha, em jogo atrasado da quinta rodada do Paulistão. A partida acabou adiada por conta da participação do Tricolor Paulista na Supercopa Rei do Brasil, torneio no qual se sagrou campeão. Além disso, o jogo acontece em Brasília, já que a equipe do interior aceitou vender seu mando de campo para ter uma renda maior. Contudo, o Soberano volta a capital do Brasil após oito anos e com um artilheiro em comum no elenco.

Afinal, a última vez que o São Paulo jogou em Brasília aconteceu no dia 19 de junho de 2016. Na ocasião, foi um empate em 2 a 2 com o Flamengo. Os dois gols do Tricolor foram marcados por Calleri, único que permanece no time daquele embate. Rodrigo Caio (contra) e Willian Arão balançaram as redes para o Rubro-Negro.

Além dos gols, Calleri chamou a atenção por receber cartão vermelho por reclamação e deixar o time com um a menos por cerca de 25 minutos. O atacante reclamou de faltas não marcadas e, minutos depois de levar um amarelo, disse que estava sendo perseguido pelo juiz Elmo Alves Resende Cunha.

“Está de marcação comigo, c…! Só porque sou argentino? Essa arbitragem é uma vergonha”, disse Calleri, na época.

Depois daquela partida, o argentino jogaria pouco menos de um mês no clube, já que ele estava emprestado e tinha um acerto com o West Ham, da Inglaterra, na época.

São Paulo volta a Brasília precisando vencer

Agora, o Tricolor retorna ao Mané Garrincha precisando muito da vitória. Sem vencer há quatro jogos, o São Paulo é o segundo colocado do Grupo D, com 15 pontos, e assume a liderança se ganhar a partida. Contudo, se seguir sua sequência sem vitórias, o time de Thiago Carpini fica ameaçado pelo São Bernardo e pode ficar até fora do mata-mata do Paulistão.

