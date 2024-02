Cano tem bom aproveitamento pelo Fluminense em finais no Maracanã

Fluminense e LDU se enfrentam pela Recopa Sul-Americana - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC) Jogada10 Jogada10

Além da força da torcida, Fernando Diniz conta com outro trunfo importante na final entre Fluminense e LDU. Afinal, Germán Cano está acostumado com jogos decisivos e tem marcado gols nas últimas decisões no Maracanã.

Cano chegou ao Fluminense em janeiro de 2022 e já conquistou três títulos no Maracanã. As decisões foram contra Flamengo (2022 e 2023) e Boca Juniors (2023), pelo Campeonato Carioca e pela Libertadores, respectivamente.

Ídolo do Fluminense

Nas três finais citadas, Cano foi decisivo e marcou gol no Maracanã. O atacante, dessa forma, chega confiante e motivado para Recopa Sul-Americana. O argentino acredita que os jogadores tricolores estão bem preparados para decisão e podem ser campeões da competição.

“A gente está muito bem, preparando nosso melhor treinamento para fazer nosso melhor em campo. Vamos fazer de tudo para virar o jogo. São 90 minutos muito importantes para conquistarmos uma taça que o Fluminense não tem. Muito concentrados no que temos que fazer para ganhar o jogo”, disse Cano na última terça-feira (27/02).

Germán Cano vem quebrando recordes marcantes nos últimos anos e já é considerado um dos grandes ídolos da história do clube. O atacante é a esperança de gols da torcida tricolor na Recopa Sul-Americana e pode conquistar outro título expressivo no Rio de Janeiro.

Aliás, Fluminense e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (29/02), às 21h30 (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo segundo jogo da Recopa Sul-Americana. A partida de ida terminou 1 a 0 para equipe equatoriana. Portanto, os jogadores tricolores precisam vencer por dois gols de diferença para serem campeões da competição.

