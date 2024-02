Vegetti entra em lista seleta no Vasco; confira

Vegetti emplacou boa sequência no Vasco: quatro gols em três jogos - Foto: Leandro Amorim/Vasco - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O argentino Pablo Vegetti vem reencontrando a boa fase no Vasco da Gama. Isso porque após passar os primeiros quatro jogos do ano em branco, já são quatro gols nas últimas três partidas para o Pirata.

E isso o fez entrar em uma seleta lista no Gigante da Colina. Segundo levantamento do jornalista André Garone, Vegetti agora consta no Top-10 maiores artilheiros estrangeiros da História do clube.

Ele chegou aos 14 gols (dez em 2023), e igualando-se, assim, à dupla Berascochea e Carlos Tenório na décima posição. O próximo da lista é Andrés Rios, argentino que atuou entre 2017 e 2018 no Vasco.

LEIA MAIS: Emiliano Díaz valoriza vitória em gramado ruim

Outros jogadores do atual século são Duvier Riascos, Dejan Petkovic e Germán Cano. No topo da lista, afinal, o uruguaio Segundo Villadoniga, que jogou entre 1938 e 1942 em São Januário.

Confira a lista de artilheiros estrangeiros do Vasco

Carlos Tenório (equatoriano) – 14 gols – 2012-2013

Berascochea (uruguaio) – 14 gols – 1945-1946

10º – Pablo Vegetti (argentino) – 14 gols – 2023-2024

9º – Andrés Rios (argentino) – 16 gols – 2017-2018

8º – Danilo Menezes (uruguaio) – 17 gols – 1965-1971

7º – Duvier Riascos (colombiano) – 20 gols – 2015-2018

6º – Hugo Lamanna (argentino) – 25 gols – 1934-1935

5º – Dejan Petkovic (sérvio) – 28 gols – 2002-2004

4º – Alfredo González (argentino) – 29 gols – 1940-1942

3º – Silvio Parodi (paraguaio) – 37 gols – 1954-1956

2º – Germán Cano (argentino) – 43 gols – 2020-2021

1º – Segundo Villadoniga (uruguaio) – 83 gols – 1938-1942

Chega ao Top-4?

O Vasco tem, no mínimo, mais 40 jogos na temporada. Assim, num cenário hipotético em que Vegetti jogasse todos, ele poderia alcançar o Top-4, caso mantenha sua média atual (são 14 gols em 28 jogos; 0,5 por jogo).

Isso porque, nesse caso, ele estaria marcando mais 20 gols, totalizando 34. Número que o alçaria, então, à quarta posição, a três gols do terceiro (Parodi) e nove gols do segundo (Cano).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.