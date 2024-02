Inter de Limeira x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Inter Limeira x São Paulo - (crédito: Foto: Arte Jogada10) Jogada10 Jogada10

Inter de Limeira e São Paulo fazem um dos jogos adiados do Paulistão-2024 nesta quarta-feira (28/2). Este jogo será em Brasília, no Mané Garrincha, às 21h35 (de Brasília). É duelo muito decisivo. Afinal, o São Paulo tem de vencer para dar um grande passo à sua classificação às quartas. Com 15 pontos, está em segundo lugar no Grupo B, atrás do Novorizontino (18) e com o São Bernardo com os mesmos 15 pontos. Já a Inter de Limeira tem 14 pontos. Com a vitória também fica numa boa rumo às quartas e, de quebra, elimina o Corinthians.

O duelo decisivo terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão começa às 20h, com um pré-jogo completo que terá o comando e a narração de João Delfino.

Além de João Delfino na narração, o duelo desta quarta-feira entre Inter de Limeira e São Paulo também conta com Maira Nunes nos comentários e David Silva nas reportagens. Então, clique na arte acima, a partir das 20h , e não perca nada desta partida.

