Botafogo x Aurora, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Noite decisiva para o Botafogo. Nesta quarta-feira (28/2), no Nilton Santos, o Glorioso enfrenta os bolivianos do Aurora, às 21h30 (de Brasília) pela volta da segunda fase da Libertadores-2024. Como foi empate na ida (1 a 1), nova igualdade, pênaltis. Quem vencer, avança e enfrentará o Bragantino na terceira fase.

Este jogo pela Libertadores terá a cobertura completa da Voz do Esporte a partir das 20h (de Brasília). O comando da transmissão, que começa com um pré-jogo que te deixará muito bem informado, está com Diogo Mazur, que também está com a narração.

A cobertura deste jogo de vida ou morte para o Botafogo também conta com Figueiredo Júnior nos comentários e Junior Azevedo nas reportagens.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.