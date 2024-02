Fortaleza libera Galhardo para tratar saúde mental após ataque a ônibus

Apesar de não estar entre os jogadores do Fortaleza que sofreram fisicamente com o ataque ao ônibus, Galhardo teve trauma mental com o episódio - (crédito: AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Fortaleza anunciou que liberou o atacante Thiago Galhardo para realizar tratamento e melhorar sua saúde mental. O jogador sofreu trauma depois do ônibus do Leão do Pici ter sido alvo de ataques de alguns torcedores do Sport. Isso após o duelo entre as equipes pela Copa do Nordeste. Por meio de nota, o clube cearense divulgou que o atleta está sendo acompanhado pelo seu departamento médico. Assim, o prazo estabelecido para retornar aos treinos é de uma semana.

Galhardo usou redes sociais para falar sobre o tema

‘Hoje me encontro de uma maneira interna na qual nunca me vi antes. Não importa aqui especificar o diagnóstico que o médico colocou no meu atestado, mas o fato é que estou angustiado, me sentindo profundamente abalado e com momentos de crises de pânico que não desejo para ninguém! Quem sente ou já sentiu isso vai entender bem do que estou falando”, descreveu o atacante em postagem.

O Leão do Pici prestou condolências ao jogador, desejou forças e rápida recuperação. Inclusive, detalhou que “seguirá acompanhando condições para melhor conforto e segurança no retorno de Thiago Galhardo”. O atleta demonstrou gratidão.

“Quero agradecer demais o carinho e humanidade dos líderes desse grande clube ao qual tenho orgulho de ser funcionário. Compreenderam a minha situação e mesmo antes do diagnóstico médico me deram um tempo para que eu iniciasse imediatamente meu tratamento. Conforme o aconselhado pelos médicos, ficarei uma semana afastado para tratar essas feridas, mas já a partir da próxima segunda estarei retornando ao Laion, com certeza já mais fortalecido e sabendo lidar melhor com os fatos”, agradeceu Galhardo.

Atentado ao ônibus do Fortaleza

O ônibus do Leão do Pici foi atacado por pedras e bombas em sua lateral, na saída da Arena Pernambuco, na última quinta-feira (22). Assim, parte da estrutura da parte de dentro do veículo sofreu danos. Além de alguns jogadores que sofreram ferimentos. São os casos do goleiro João Ricardo, os zagueiros Brítez e Titi, os laterais Dudu e Escobar. Assim como o volante Lucas Sasha. Os casos mais graves foram de Escobar, que levou 14 pontos, e Titi, que teve de fazer uma cirurgia para tirar estilhaços da panturilha.

A Polícia Civil de Pernambuco já recolheu o depoimento de 15 testemunhas. Através do Disque-Denúncia há uma recompensa de R$ 1 mil a quem der informações que possam provocar prisões.

Federação Cearense pede ao STJD adiamento de jogos

A Federação Cearense de Futebol interveio no caso e solicitou ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que qualquer jogo promovido pela CBF seja adiado. A exigência da entidade do futebol do Ceará é que o Estado consiga a confirmação de garantias de segurança para os clubes visitantes.

Compromisso do Fortaleza pela Copa do BR tem novo horário

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou um novo horário para o embate entre Fortaleza e Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil. A partida pela primeira fase do torneio inicialmente ocorreria no próximo domingo (03), às 18h30. Com a mudança, o início do duelo passa para às 20h30, mas o dia e o local continuaram sendo os mesmos. No caso, o estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no Piauí.

Em um primeiro momento, este confronto deveria ocorrer nesta quinta-feira (29). Contudo, houve uma modificação com o pedido do Leão do Pici, após sofrer ataque ao seu ônibus na saída de seu ônibus da Arena Pernambuco.

