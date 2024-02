Mauro Cezar fica ‘pilhado’ com Asmar na Jovem Pan. Saiba o motivo

Mauro Cezar e Asmar brigaram ao vivo - (crédito: Foto: Reprodução / Jovem Pan) Jogada10 Jogada10

Os jornalistas Mauro Cezar Pereira e Thiago Asmar, o Pilhado, protagonizaram uma acalorada discussão, nesta quarta-feira (28), no programa Bate Pronto, da Jovem Pan News. E o motivo: Pilhado chamou Mauro Cezar de “Maurinho”.

Assim, o clima esquentou. Mauro não aceitou o “apelido” carinhoso e pediu para ser chamado pelo nome. Asmar, no entanto, argumentou que foi algo por amizade e pela audiência. O bicho pegou ao vivo por alguns minutos. O suficiente para que eles ficassem em segundo, terceiro e quarto lugares entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Pilhado: “Vou chamar o nosso cara que sabe tudo que acontece no Flamengo, o Maurinho. Vou começar a chamar ele de Maurinho”

Mauro Cezar: “Não vai me chamar de Maurinho, porque não tem dou essa liberdade”

Neste momento, aliás, a confusão ainda não tinha começado. Thiago tentou levar na brincadeira e deu risada:

Pilhado: “Olha isso, cara? Eu estou brincando com você. É um programa de humor. As vezes a gente faz isso porque dá audiência”

Mauro Cezar: ” Não estou preocupado com a audiência”.

Pilhado: “Eu estou preocupado com a audiência. Aí você me respeita. Eu te trato com respeito. Se eu faço isso é porque eu gosto de você. Só que comigo você não vai deixar marra no ar. Você quis me desmoralizar e ninguém vai me desmoralizar.

Mauro Cezar: “Não tem marra, meu irmão”

Pilhado: “Eu te chamo de meu irmão também. Comigo marra ninguém vai tirar. Fim de linha e ninguém vai tirar. Você quis ser marrento comigo e eu foi legal com você. Foi algo que não foi legal e eu te trato bem”

Pedidos de desculpas

Pouco depois, os jornalistas reconheceram o nervosismo e pediram desculpas. Inicialmente, Thiago Asmar quebrou o silêncio e falou sobre o assunto,q ue já estava bombando nas redes.

“Lógico que essa discussão vai viralizar. Deixando claro que acontece aqui porque temos temperamentos diferentes”, pontuou.

Mauro Cezar também reconheceu o erro e pediu desculpas:

“Fim de linha. Eu fui grosseiro com você. Quero pedir desculpas ao pessoal do programa. Você brincou comigo de forma até carinhosa, fui grosseiro e você não tem culpa”, comentou o jornalista.

Pilhado encerrou o assunto ressaltando a importância de Pereira para a atração.

“Eu acho o Mauro fundamental para o programa. Quando converso com a chefia, falo que ele é importante demais porque entende muito de futebol. Ele tem o jeito dele e eu o meu. Aqui não tem palhaçada […] Não tenho nada contra o Mauro, a gente se respeita. Peço desculpas”, finalizou.

E a treta que pegou fogo, terminou numa boa, com a dupla trocando figurinhas normalmente, assim como o restante da bancada. Treta que terminou pouco depois de ter começado com dois jornalistas esportivos conhecidos por não ter papas na língua.

