Torcida do Botafogo fará festa no Niltão visando esquecer 2023

‘Sem Guerra não há Glória’. Esse é o tema da festa da torcida do Botafogo, programada para receber a equipe antes do duelo de suma importância pela volta da segunda fase da Libertadores, diante do Aurora, nesta quarta (28).

A intenção da torcida botafoguense, aliás, é sepultar o péssimo ano de 2023, deixando-o no passado, visando criar um novo ambiente para 2024. Segundo o portal “Ge”, os torcedores se organizam desde a madrugada de terça (27).

Algumas faixas foram colocadas nos arredores da entrada Norte do Nilton Santos, onde o jogo será disputado, como forma de apoio. As faixas contavam com frases como: ‘Esqueçam 2023, joguem 2024′ e Mais ou menos não serve, lutem por nós’.

Nas arquibancadas, espera-se um grande mosaico (instruções abaixo). E ainda dará tempo da bateria da Botafogo Samba Clube, campeã da Série Prata do Carnaval do Rio de Janeiro animar o estádio.

A partida marca o retorno do Botafogo ao Niltão pela Libertadores. A última vez havia sido em 2017, nas quartas de final, contra o Grêmio – empate por 0 a 0, mas eliminação após grande campanha.

Além da faixa na Linha Amarela, torcedores do Botafogo estendem faixas nos arredores da entrada Norte, onde passará o ônibus na entrada do jogo de hoje. ?????@Henriq_Curupira pic.twitter.com/2Oj0EC0bwd — Fogão do Meu Coração (@FdmcOficial) February 28, 2024

Confira, abaixo, as instruções para o mosaico pré-jogo

Botafogo x Aurora: quem passa?

Às 21h30 (de Brasília), enfim, a bola rola para Botafogo x Aurora. No jogo de ida houve empate por 1 a 1, em Cochabamba. Quem vencer, então, avança e encara o Red Bull Bragantino na terceira fase, a última antes da fase de grupos ter início.

