Nenê comemora retorno aos gramados: ‘Feliz de poder entrar’

O Juventude se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. No entanto, mais do que avançar de fase, após o empate em 0 a 0 com o Iguatu, no Estádio Morenão, nessa terça-feira (28), teve a alegria de ver o meia Nenê de novo em campo. gramados.

Após quatro meses afastado por lesão, o experiente jogador retornou às partidas. Nenê ficou em campo por aproximadamente 30 minutos.

Nenê se recuperou de uma fissura no quinto metatarso do pé direito. Embora tenha ficado em campo por apenas 30 minutos, Nenê contribuiu com o time e criou oportunidades.

Nenê celebra a volta

Depois do jogo, aliás, o atleta de 42 anos comemorou o retorno aos gramados.

“Me sentindo muito feliz, claro que totalmente sem ritmo ainda por ter ficado tanto tempo fora. Mas a gente sabia da importância desse jogo pra gente, acho que para os dois times. Estava um jogo muito aberto. Nós tivemos chances, eles também. O gramado dificultou um pouquinho. Muito feliz de poder entrar um pouco e a gente ter saído com essa classificação tão importante para gente”, ressaltou.

A tendência agora, portanto, é que o jogador siga voltando aos jogos aos poucos. No próximo sábado ele deve estar em campo na última rodada do Campeonato Gaúcho, no jogo contra o Internacional, no Estádio Alfredo Jaconi.

