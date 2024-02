Antes da cirurgia, Gerson manda recado à torcida do Flamengo: ‘Já já o Coringa está de volta’

Gerson passará por uma cirurgia no próximo dia primeiro de março - - (crédito: - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Prestes a passar por uma cirurgia, Gerson utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (28), para mandar um recado à torcida do Flamengo. O Coringa teve o diagnóstico de hidronefrose (dilatação do rim provocada pela obstrução ou pelo bloqueio da passagem da urina em algum ponto de via urinária). Desde então, tem recebido muito carinho e apoio dos rubro-negros.

“E aí, rapaziada. Boa tarde. Passando aqui para agradecer a todos vocês pelas mensagens de apoio e carinho. Vou dando notícias para vocês. Já já o Coringa está de volta. Fé em Deus e vai dar tudo certo”, afirmou o meio-campista.

O jogador passará por um um procedimento de pieloplastia para correção de uma estenose congênita do ureter do rim esquerdo. O responsável pela cirurgia será o doutor Renato Muglia, no hospital Copa Star, na próxima sexta-feira, dia 1° de março. O tempo de recuperação é de aproximadamente dois meses.

No último dia 18, aliás, o jogador apresentou fortes dores abdominais, quando foi internado em um hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Após novos exames, os médicos optaram pela cirurgia.

Fora por dois meses

Ao longo da temporada, Gerson tem sido capitão do Flamengo sob o comando de Tite. No entanto, desfalcou o time nas vitórias por 4 a 0 sobre o Boavista e 2 a 0 diante do Fluminense, nas últimas duas rodadas do Campeonato Carioca. Por fim, com a cirurgia, o atleta ficará de fora no restante do Estadual e também dos primeiros jogos do time no Brasileirão e na Libertadores.

