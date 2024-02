São Bernardo elimina Olaria e vai pegar Corinthians na Copa do Brasil

São Bernardo elimina Olaria e agora enfrentará o Corinthians na próxima fase da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Gabriel Goto/São Bernardo) Jogada10 Jogada10

Na tarde desta quarta-feira, 28/2, o São Bernardo foi até o Rio de Janeiro para enfrentar o Olaria. O jogo na Rua Bariri valeu pela primeira fase da Copa do Brasil e o time paulista se deu bem: venceu por 1 a 0, com de Caíque aos 47 da etapa final. Assim, avança de fase e vai ser o adversário do Corithians, que eliminou o Cianorte.

Veja aqui os jogos da Copa do Brasil-2024

O São Bernardo, passando de fase, recebe um prêmio de R$ 945 mil. Vale citar que as duas equipes, pela participação nesta primeira fase ganaharam, cada, uma cota de 787,5 mil.

São Bernardo vence no fim

O Olaria até contou com um bom público (o borderô indicou 999 pagantes e renda de R$ 25.000) em seu estadio. Precisando vencer, pois pelo regulamento nesta fase o empate classifica o visitante, o time carioca buscou um pouco mais o ataque no primeiro tempo. Mas não chegou perto do gol dos paulistas, que marcaram bem. Na etapa final, o São Bernardo foi ligeiramente melhor e, com a entrada de Kayke no lugar de Hannyel, passou a oferecer mais perigo. Aos 38 minutos, Rossales foi expulso. Assim, deixou o Olaria com dez. Aí sim, o São Bernardo passou a dominar. Aos 47 minutos chegou ao gol, com Kayke escorando crizamento da direita. No minuto seguinte, quase ampliou, acertando a trave do Olaria.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.