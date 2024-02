COB homenageia mais quatro personalidades do esporte no Hall da Fama

Uma das principais honrarias do esporte nacional, o Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB) ganhará uma atualização em 2024. Na tarde desta quarta-feira (28/2), a entidade anunciou o reconhecimento para mais quatro personalidades das mais distintas modalidades. Afrânio Costa, do tiro esportivo, Daiane dos Santos, ginástica artística, Edinanci Silva, do judô, e Gustavo Kuerten, do tênis, foram escolhidos por uma comissão avaliadora para integrar a turma de 2024 da homenagem.

De acordo com o COB, o quarteto será agraciado com uma cerimônia especial, ainda sem data definida. No evento, Daiane dos Santos, Edinanci Silva e Gustavo Kuerten deixarão os pés ou as mãos eternizados em moldes. No caso de Afrânio Costa, falecido em 1979, um familiar do atirado será escolhido para receber a honraria. No futuro, o comitê brasileiro pretende realizar uma exposição no Centro de Treinamentos do Time Brasil. A vida e a obra dos atletas serão exibidas no Hall da Fama digital.

“É sempre uma satisfação para nós reverenciarmos quem marcou e fez história no esporte olímpico brasileiro. Todos os quatro nomes escolhidos pela Comissão representam um legado de atletas que encheram o país de conquistas, inspiraram uma geração e agora ficarão eternizados na memória do Movimento Olímpico nacional”, ressaltou Paulo Wanderley, presidente do COB, em declaração divulgada pela assessoria de imprensa da entidade olímpica do país.

Lançado em 2018, o Hall da Fama do COB homenageou 35 personalidades do esporte nacional. Torbel Grael (vela), a dupla Sandra Pires e Jackie Silva (vôlei de praia) e Vanderlei Cordeiro de Lima (atletismo) foram os primeiros a ganharem a homenagem. No ano passado, oito nomes de destaques ampliaram a lista de lendas: Manoel dos Santos (natação), Marcelo Ferreira (vela), Melânia Luz (homenagem póstuma - atletismo), Renan Dal Zotto (vôlei), Ricardo Prado (natação), Walter Carmona (judô), Yane Marques (pentatlo moderno) e Zagallo (futebol).

Comissão Avaliadora em reunião para eleger os novos nomes do Hall da Fama 2024 (foto: Camila Dantas/COB)

Os homenageados

Afrânio Costa (tiro esportivo)

Afrânio Costa nasceu em Macaé (RJ) e foi o responsável por conquistar a primeira medalha brasileira na história dos Jogos Olímpicos: prata na prova de pistola livre, em 1920. Também conquistou o bronze por equipes. Advogado e diretor de tiro esportivo do Fluminense, Afrânio ajudou a construir o primeiro estande para os atletas no clube. Foi justamente nas Laranjeiras que a equipe brasileira se preparou para sua estreia em Jogos Olímpicos. O atirador foi também o chefe da delegação de tiro na Antuérpia, sendo o responsável por pedir equipamentos emprestados aos americanos, já que os brasileiros tiveram os seus materiais roubados.

Daiane dos Santos (ginástica artística)

Primeira campeã mundial da ginástica artística brasileira, em Anaheim 2003, Daiane dos Santos sempre teve o solo como especialidade. Foi neste aparelho que a gaúcha se tornou um dos principais nomes da modalidade no início do século 21. Em parceria com o treinador ucraniano Oleg Ostapenko, Daiane criou dois movimentos eternizados pela Federação Internacional de Ginástica (FIG) e hoje levam o seu nome: o duplo twist carpado (Dos Santos I) e o duplo twist esticado (Dos Santos II). Somando suas participações nos Jogos Pan-americanos Winnipeg 1999, Santo Domingo 2003 e Rio 2007, a ginasta possui cinco medalhas: duas de prata e três de bronze.

Edinanci Silva (judô)

Edinanci Silva é uma judoca da Paraíba que se tornou a primeira mulher a disputar 4 edições dos Jogos Olímpicos. Entre seus maiores feitos no esporte, destaca-se a participação em Atlanta 1996, Sydney 2000 (7º lugar), Atenas 2004 (7º lugar) e Pequim 2008 (5º lugar), além da classificação nos Campeonatos Mundiais Paris 1997 (bronze) e Osaka 2003 (bronze), nos Jogos Pan-americanos de Winnipeg 1999 (bronze), Santo Domingo 2003 (ouro) e Rio de Janeiro de 2007 (ouro).

Gustavo Kuerten (tênis)

O catarinense Gustavo Kuerten, o Guga, teve seu auge no final da década de 1990 e no início dos anos 2000, quando veio o segundo título de Roland Garros e, com ele, a conquista do topo do ranking da ATP. Foi a primeira vez em que um tenista sul-americano conquistou tal honraria no esporte. Condecorado com posição no Hall da Fama da Associação de Tenistas Profissionais, é tricampeão de Roland-Garros. Ao fim de seus quase 20 anos de carreira, Guga somou 28 títulos, sendo 20 individuais e 8 em duplas. Além disso, ficou 43 semanas na primeira posição do ranking da ATP, sendo, oficialmente, o maior tenista do mundo.