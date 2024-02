Liverpool vence Southampton e avança na Copa da Inglaterra

Jogadores de Liverpool e Southampton em disputa de bola na Copa da Inglaterra - Foto: Paul Ellis/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: Paul Ellis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Mesmo com uma série de desfalques, o Liverpool venceu o Southampton por 3 a 0, nesta quarta-feira (28), em Anfield, e avançou para as quartas de final da Copa da Inglaterra. A equipe alternativa comandada pelo técnico Jurgen Klopp encontrou dificuldades, principalmente no primeiro tempo, mas conseguiu liquidar o triunfo na segunda etapa e garantiu a classificação. Koumas anotou o primeiro dos Reds, enquanto Danns, em duas oportunidades, completou o triunfo. Ambos os atacantes têm 18 anos e foram fundamentais no resultado.

Dessa maneira, todos os quatro últimos integrantes das quartas de final da Copa da Inglaterra foram definidos nesta quarta-feira. Na próxima fase, os confrontos serão definidos pelo sorteio. Nesse sentido, o Liverpool terá que aguardar a definição. Antes disso, os Reds visitam o Nottingham Forest no próximo sábado (2), às 12h (de Brasília), para seguir isolado na liderança da Premier League.

Por outro lado, o Southampton deu adeus à disputa da Copa da Inglaterra. Rebaixado na temporada passada, a esquipe está na Championship, a segunda divisão inglesa, onde ocupa o quarto lugar.

Liverpool x Southampton

Com uma equipe alternativa, o Liverpool encontrou dificuldades diante do Southampton, mas levou a vantagem parcial de 1 a 0 para o intervalo. Porém, o gol saiu apenas no finalzinho da primeira etapa. Após boa jogada coletiva, Koumas chutou rasteiro da entrada da área e abriu o placar em Anfield.

Na segunda etapa, o Liverpool soube aproveitar a vantagem no placar e controlou bem o jogo. Assim, os donos da casa conseguiram manter a posse de bola e pressionaram em busca do segundo gol. Até que, aos 27 minutos, os Reds aproveitaram um erro na saída de bola do Southampton e Elliott achou ótimo passe para Danns, que finalizou com categoria na saída do goleiro. Além disso, o atacante, que saiu do banco de reservas, aproveitou um rebote para anotar o segundo dele no jogo e confirmar o placar de 3 a 0.

Copa da Inglaterra – Oitavas de final

Segunda-feira (26/2)

Coventry City 5×0 Maidstone

Terça-feira (28/2)

Bournemouth 0x1 Leicester

Blackburn Rovers 1×1 Newcastle

Luton Town 2×6 Manchester City

Quarta-feira (29/2)

Chelsea 3×2 Leeds

Nottingham Forest 0x1 Manchester United

Wolverhampton 1×0 Brighton

Liverpool 1×0 Southampton

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.