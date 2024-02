Árbitro de Fluminense x LDU foi criticado na última Copa do Mundo

Facundo Tello passou por polêmica na Copa do Mundo - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon) Jogada10 Jogada10

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília) para medir forças com a LDU, do Equador, pela decisão da Recopa Sul-Americana, no Maracanã. Nesse sentido, a Conmebol selecionou o árbitro Facundo Tello, 42 anos, para a final. Contudo, o profissional recebeu críticas na Copa do Mundo de 2022 por ser permissivo com cera.



Durante o Mundial, no Qatar, Facundo ficou mais conhecido por apitar o confronto entre Portugal e Marrocos pelas quartas de final ,que culminou na eliminação de Cristiano Ronaldo e cia. Dentre os jogadores que mais reclamaram, estão Pepe e Bruno Fernandes , que acusaram o árbitro de ser permissivo com a cera marroquina, que venceu por 1 a 0 e chegou às semifinais da competição.

“Não digo que ele veio condicionado para cá, mas o que jogamos na segunda etapa? Jogamos nada. O goleiro deles sempre parando e ele deu só oito minutos de desconto. Nós trabalhamos muito sério. Não jogamos nada na segunda etapa. A única equipe que queria jogar futebol era nós de Portugal. O que podemos fazer? Estamos tristes, tínhamos qualidade para ganhar o Mundial. Infelizmente, não conseguimos”, disse Pepe.

Além disso, Facundo apitou dois jogos do Fluminense em Libertadores. Isso aconteceu na vitória por 3 a 1 sobre o Olimpia, pela Fase inicial, e em 2021, no triunfo sobre o Cerro Porteño por 2 a 0, no Paraguai. Ele também ficou conhecido por em 2022 por distribuir 10 cartões vermelhos na final do Troféu dos Campeões da Argentina.

