Perri, ex-Botafogo, comemora após virar herói em jogo na França

Ex-Botafogo, Perri comemora passagem do Lyon na Copa da França - (crédito: Foto: JEFF PACHOUD/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Bastaram apenas dois jogos para que Lucas Perri, ex-Botafogo, fizesse sua primeira grande aparição pelo Lyon. O goleiro pegou dois pênaltis e virou herói na classificação do time na Copa da França, diante do Strasbourg, na última terça (27).

E, ao site oficial do Lyon, nesta quarta (28), o ex-jogador do Botafogo comemorou a vaga e citou a importância da vitória nos pênaltis.

“Com certeza vou me lembrar dessa partida por muito tempo. Ficará na minha memória porque foi uma classificação importante. Tenho certeza que fará parte da minha história. O mais importante é manter o foco durante toda a partida, mas estou feliz por ajudar a equipe hoje. É verdade que durante a minha carreira a disputa de pênaltis foi algo em que brilhei” – disse Perri.

LEIA MAIS: Torcida do Botafogo fará festa no Niltão visando esquecer 2023

A vaga veio após empate por 0 a 0 contra o Strasbourg, pelas quartas de final da Copa da França. Com a igualdade no tempo normal, a classificação foi decidida nos pênaltis (4 a 3), com Perri virando herói.

Lucas Perri rabiscando no francês para iniciar o dia! ALLEZ! ???????????? pic.twitter.com/cFsmFSDaau — Olympique Lyonnais ???????????????? (@OL_Portugues) February 28, 2024

O Lyon aguarda, então, os outros semifinalistas da Copa da França. Paris Saint-Germain, Nice, Rouen, Valenciennes, Le Puy Foot e Rennes ainda brigam por três vagas. Os confrontos da fase em questão só serão definidos em sorteio a ser realizado.

Pelo Botafogo, Perri realizou 67 partidas entre 2022 e 2023. O goleiro fez grande temporada no ano passado. Chamando a atenção de times europeus, sendo vendido ao Lyon junto de Adryelson por cerca de R$ 36,6 milhões.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.