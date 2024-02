El Nacional x Trinidense: onde assistir, escalações e arbitragem

El Nacional e Trinidense empataram em 1 a 1 no jogo de ida - Foto: NORBERTO DUARTE/AFP via Getty Images - (crédito: Foto: NORBERTO DUARTE/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

El Nacional e Sportivo Trinidense se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 19 horas, pela segunda fase da Libertadores. O jogo acontece no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito EQU) e quem vencer sairá de campo com a vaga à terceira fase. Isso porque, no jogo de ida, há uma semana, no Paraguai, houve empate em 1 a 1.

O clube que se classificar terá pela frente em seguida o vencedor do embate entre Colo Colo e Godoy cruz, que decidem a classificação também nesta quinta.

Onde assistir

A ESPN 4 e o streaming Star+ transmitem a partida.

Como chega o El Nacional

Os equatorianos, após o empate em pleno Defensores del Chaco, no Paraguai, jogam em casa inegavelmente como favoritos à vaga. O que pode pesar contra, no entanto, é o ritmo de jogo. Como o Campeonato Equatoriano ainda não começou, os jogadores, desse modo atuaram apenas no jogo de ida em todo o ano de 2024.

Como chega o Trinidense

Se o El Nacional pode sentir a ausência de ritmo de jogos, o que pode acontecer com o Trinidense é entrar em campo sem confiança exatamente pelos resultados das últimas partidas. A equipe vive péssima fase, perdeu seis dos últimos sete jogos que disputou e, sendo assim, ocupa a lanterna do Campeonato Paraguaio.

El Nacional x Trinidense

2ª fase classificatória da Libertadores-2024

Data e Horário: 29/2/2024, 19h (de Brasília)

Local: Estadio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (URU)

EL NACIONAL: Chalá, Gomez, Cabezas, Del Castillo e Peralta; Olmedo, Tanas, Torrez e Balda; Palacios e Chere. Técnico: Gustavo Bobadilla.

TRINIDENSE: Samudio, Diaz, Flores, Benitez e Mendoza; Riveros, Salcedo, Román e Delvalle; Gimenez e Romero. Técnico: José Arrua.

Arbitragem: Jhon Ospina (COL)

Auxiliares: Miguel Roldan (COL) e Jhon Gallego (COL)

VAR: John Perdomo (COL)

