Fluminense x LDU: onde assistir, escalações e arbitragem

Após quase quatro meses da conquista inédita da Libertadores, está na hora do Fluminense tentar ganhar outro título internacional no Rio de Janeiro. Afinal, os jogadores tricolores entram em campo nesta quinta-feira (29/02), diante da LDU, às 21h30 (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana.

A LDU venceu no jogo de ida por 1 a 0 no Rodrigo Paz Delgado, em Quito (Equador). O Fluminense, dessa forma, precisa ganhar por dois gols de diferença para ser campeão no Maracanã. Em caso de empate no agregado, haverá prorrogação e, posteriormente, disputa por pênaltis.

Onde assistir

ESPN e Star+ transmitem o jogo entre Fluminense e LDU

Como chega o Fluminense

O Fluminense sofreu com os efeitos da altitude e não conseguiu fazer um bom jogo em Quito (Equador). No entanto, os jogadores tricolores chegam motivados e confiantes para partida de volta da Recopa. Afinal, são mais de 50 mil ingressos vendidos para decisão. Além disso, Fernando Diniz deve contar com retornos importantes no Maracanã.

Afinal, Samuel Xavier, Marcelo e Gabriel Pires participaram dos últimos treinos e podem ser relacionados para Recopa. Keno, que foi desfalque no Fla-Flu, treinou normalmente e também deve estar em campo. Além disso, John Kennedy está de volta ao time. O atacante cumpriu suspensão automática no jogo de ida por conta da expulsão na Libertadores, mas está confirmado para decisão.

Como chega a LDU

A LDU chega confiante para partida de volta da Recopa Sul-Americana. Afinal, os equatorianos estão há 16 jogos sem perder e precisam apenas de um empate para serem campeões. Josep Alcácer pretende ir com força máxima no Maracanã, mas pode contar com um desfalque importante em campo. Afinal, Jhojan Julio está treinando separados dos demais companheiros e é dúvida para decisão desta quinta-feira (29/02).

FLUMINENSE X LDU

Jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana

Data: 29/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Santos, Felipe Melo e Diogo Barbosa (Marcelo); André, Martinelli e Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz.

LDU: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñónez; Ezequiel Piovi, Óscar Zambrano, Jefferson Valverde, Jhojan Julio (Gabriel Vilamíl); Luis Estupiñán e Jan Hurtado. Técnico: Josep Alcácer

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Mauro Vigiliano (ARG)

