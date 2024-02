São Luiz vence Grêmio e conquista a Recopa Gaúcha

Jogadores de São Luiz e Grêmio em disputa de bola na Recopa Gaúcha 2024 - Foto: Richard Ducker/Grêmio - (crédito: Foto: Richard Ducker/Grêmio) Jogada10 Jogada10

O Grêmio teve uma atuação muito ruim e perdeu o título da Recopa Gaúcha. O campeão São Luiz, por sua vez, conseguiu se impor e alcançou uma bela vitória por 2 a 0 no estádio 19 de Outubro, em Ijuí. Bruno Uvini (contra) e Gabriel Pereira anotaram os gols da conquista inédita. A partida colocou frente a frente os campeões do Gauchão e da Copa FGF em 2023.

Apesar de ter poupado titulares na partida desta quarta-feira (28), o Tricolor poderia ter apresentado mais organização e deixou escapar o troféu. Por outro lado, o São Luiz conquistou o título mais importante de sua história em uma temporada em que já havia garantido a grande classificação para a segunda fase da Copa do Brasil.

Dessa maneira, o Grêmio volta as suas atenções para a disputa do Campeonato Gaúcho. Já classificado, o Tricolor enfrenta o Guarany, no próximo sábado (2), às 16h30, na Arena, pela última rodada da fase de classificação.

São Luiz x Grêmio

Ambas as equipes criaram oportunidades no primeiro tempo. O São Luiz começou melhor e levou perigo com Márcio Duarte e Lucas Hulk. Por outro lado, o Grêmio respondeu com bom cabeceio de Nathan para grande defesa de Raul. Porém, uma infelicidade de Bruno Uvini foi fatal. Ao tentar cortar cruzamento de João Vitor, o zagueiro tentou cortar e mandou contra o próprio gol.

Na volta do intervalo, o Grêmio levou um susto logo aos dois minutos, quando Borasi aproveitou belo passe de Lucas Souza e balançou a rede. No entanto, o gol foi anulado por impedimento. O Tricolor fez alterações na equipe, mas não conseguiu evoluir em campo. A atuação dos visitantes na segunda etapa foi muito ruim e o São Luiz encaminhou o título com o gol marcado por Gabriel Pereira, aos 26 minutos.

