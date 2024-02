Internacional vence o ASA e segue adiante na Copa do Brasil

Inter foi feliz em Arapiraca e se classificou - (crédito: Foto: Divulgação/Internacional) Jogada10 Jogada10

Na noite desta quarta-feira (28), o Internacional garantiu classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, derrotando o ASA pelo placar de 2 a 0. A partida ocorreu em Arapiraca, na casa do clube alagoano, mas o Colorado não tomou conhecimento do rival e confirmou sua passagem à segunda etapa do mata-mata nacional. O próximo adversário do Inter será o Nova Iguaçu, que deu uma grande goleada no Itabuna, por 8 a 0, também nesta quarta.

Primeiro tempo

O jogo já começou quente e o ASA perdeu ótima chance logo aos dois minutos. Flávio Souza aproveitou um recuo ruim de Igor Gomes para Anthoni e deixou Didira na cara do gol, mas ele, incrivelmente, chutou por cima do travessão. Como quem não faz, leva, o Colorado saiu na frente no lance seguinte. Maurício cobrou escanteio, Renê tocou de letra e Alario, na pequena área, bateu com pouco ângulo, mas muita precisão, fazendo 1 a 0. Pouco depois, Diidra voltou a assustar o Inter, em chute que desviou na zaga e saiu raspando a trave.

O ASA seguiu em cima e obrigou Anthoni a nova boa defesa, em chute de Gabriel. Didira chegou até a fazer o que seria o empate, mas acabou anulado. Após a pressão inicial, o Inter ganhou fôlego e passou a controlar a partida. Mesmo assim, os alagoanos quase marcaram novamente em cabeçada de Flávio Souza, para fora. Posteriormente, Gabriel Feliciano chutou bonito e Anthoni defendeu com estilo. A resposta colorada veio em chute de Bruno Henrique, que passou perto, além de finalização de Wanderson, para fora.

Segundo tempo

Depois de um primeiro tempo movimentado, o Internacional tratou logo de resolver as coisas no começo da segunda etapa. Aos oito minutos, novamente em escanteio de Maurício, ele cruzou, wescley desviou mal, Wanderson recolheu e cruzou na medida para Vitão desviar e marcar o segundo. Mas isto não impediu o ASA de continuar no ataque. Outra vez Didira, em chute de longe, obrigou o goleiro colorado a outra defesa.

O Colorado voltou a atacar em bela jogada de Alan Patrick, que tocou para Luca finalizar de calcanhar, quase marcando um golaço. A última chance do ASA veio em cruzamento de Thiaguinho, que Paulinho bateu para fora. A partir de então, o Inter cozinhou o jogo e confirmou sua vantagem para seguir adiante na Copa do Brasil.

ASA 0x2 INTERNACIONAL

Primeira fase da Copa do Brasil

Data e Horário: 28/2/2024, 20h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

ASA: Bruno; Paulinho, Benedito, Roni Lobo e Gabriel Feliciano; Pedro Henrique, Allef (Thiaguinho, 26’/2ºT), Didira (Júnior Viçosa, 33’/2ºT) e Wescley; Keliton e Flávio Souza (Anderson Feijão, 13’/2ºT). Técnico: Rodrigo Fonseca.

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos, Vitão, Igor Gomes e Renê; Aránguiz (Bruno Gomes, 27’/2ºT), Mauricio (Wesley, 26’/2ºT), Bruno Henrique (Rômulo, 18’/2ºT), Alan Patrick e Wanderson (Gustavo Prado, 34’/2ºT); Alario (Lucca, intervalo). Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SP)

Auxiliares: Henrique Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SP)

Cartões amarelos: Bruno, Allef, Pedro Henrique (ASA); Renê, Alan Patrick (INT)

Gols: Alario, 4’/1ºT (0-1); Vitão, 8’/2ºT (0-2)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.