Sporting x Benfica: escalações e onde assistir

Jogadores do Sporting durante treinamento da equipe - Foto: Divulgação/Sporting CP - (crédito: Foto: Divulgação/Sporting CP) Jogada10 Jogada10

Dia de jogo grande no futebol português. Sporting e Benfica se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 17h45, pelo jogo de ida da semifinal da Taça de Portugal. O clássico, considerado um dos maiores do país, será disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa. O jogo da volta acontece no Estádio da Luz, no próximo dia 4 de abril.

Como chega o Sporting

Segundo colocado do Português com apenas dois pontos a menos que o próprio Benfica, o Sporting faz uma boa temporada, mas vem de um tropeço diante do Rio Ave. A equipe ficou no empate por 3 a 3 na última rodada da liga portuguesa e desperdiçou a oportunidade de encostar na liderança. No entanto, o Leão tem uma partida a menos que seu concorrente direto e depende apenas de si para assumir o topo da tabela.

Ao mesmo tempo, o Sporting quer aproveitar a vantagem de jogar em casa nesta quinta-feira e construir um bom resultado neste primeiro jogo da semifinal.

No entanto, o técnico Rúben Amorim, que está na mira do Liverpool, terá o desfalque de Gonçalo Inácio, lesionado. Assim, a expectativa é que Diomande assuma a vaga de titular na zaga e Eduardo Quaresma deve retornar para a lateral direita. Além disso, o treinador confirmou na entrevista coletiva na véspera do clássico que o goleiro titular será Franco Israel.

Como chega o Benfica

Por outro lado, o Benfica chega como o líder do Campeonato Português e vai tentar segurar o Sporting fora de casa para tentar decidir a classificação diante de seus torcedores no próximo dia 4 de abril. Ao mesmo tempo, a equipe terá compromissos importantes na sequência. As Águias terão o clássico contra o Porto, pela liga portuguesa, e o duelo contra o Rangers, da Escócia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa.

Por fim, o técnico Roger Schmidt confirmou que a única baixa no elenco do Benfica é o lateral-esquerdo Bernat.

Sporting x Benfica

Semifinal da Taça de Portugal – (jogo de ida)

Data e horário: quinta-feira, 29/02/2024, às 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

Sporting: Franco Israel; Ousmane Diomande, Sebastián Coates e Gonçalo Inácio; Geny Catamo, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita e Nuno Santos; Marcus Edwards, Pedro Gonçalves e Viktor Gyokeres. Técnico: Rúben Amorim.

Benfica: Anatoliy Trubin; Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi e Fredrik Aursnes; Orkun Kokcu e João Neves; Ángel Di Maria, João Mário e David Neres; Rafa Silva. Técnico: Roger Schmidt.

Onde assistir: ESPN 2 e Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.