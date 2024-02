Na Bahia, Nova Iguaçu faz 8 a 0 no Itabuna e faz história da Copa do BR

Jogadores do Nova Iguaçu celebram um dos oito gols que marcaram na goleada histórica sobre o Itabuna - (crédito: Foto: Divulgação/Nova Iguaçu) Jogada10 Jogada10

O Nova Iguaçu, que já está garantido na semifinal do Campeonato Carioca antecipadamente, conseguiu nesta quarta-feira (28/2) um dos resultados mais relevantes da sua história. Em jogo pela primeira fase da Copa do Brasil, o time da Baixada Fluminense foi até a Bahia e, no Estádio Mário Pessoa, goleou impiedosamente o Itabuna. Incríveis 8 a 0. Os gols foram de Xandinho (dois), Bill (dois), Yago (dois), Carlinhos e Albert.

Não foi façanha qualquer. Afinal, o Nova Iguaçu se iguala a Palmeiras e Bahia como os times que conseguiram as maiores goleadas fora de casa na história da competição. O Verdão, em 1996 fez 8 a o no Sergipe. Já o Tricolor baiano meteu 8 a 0 no Interporto, em 2000.



Agora, o Nova Iguaçu, que abocanha mais R$ 945 mil em premiação por passar de fase, enfrentará um rival bem mais complicado, o Internacional, que eliminou o ASA também nesta quarta-feira ( 2 a 0, em Arapiraca).

E tome gol do Nova Iguaçu

O Nova Iguaçu, por ser o visitante, avançava com o empate, de acordo com o regulamento da Copa do BR. Isso fez o time cadenciar mais o jogo, esperando o Itabuna. Mas, quando saiu na frente com um gol de Xandinho, aos 38 minutos, a porteira abriu. Assim, o time do Rio matou o jogo ainda no primeiro tempo, com gols de Bill, aos 41, e Yago, aos 45.

Veio o segundo tempo e, antes dos 15 minutos, o Laranjão já vencia por 6 a 0. gols de Bill, Carlinhos e Yago. Com tamanha vantagem, os visitantes apenas esperaram o tempo passar. Entretanto, ainda assim, ampliou com tentos de Albert e Xandinho. Uma surra que entrará para a história.

