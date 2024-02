No retorno de James, São Paulo tem grande atuação e bate Inter de Limeira

São Paulo vence a Inter de Limeira e assume liderança do grupo D - (crédito: Foto: Rubens Chiri / saopaulofc) Jogada10 Jogada10

O São Paulo voltou a encontrar o caminho das vitórias nesta quarta-feira (28), ao bater a Inter de Limeira por 3 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor não vencia a quatro jogos, mas com o triunfo, assumiu a liderança do grupo D. Ferreirinha no primeiro tempo e Luciano na segunda etapa, foram os autores dos gols. Aliás, o embate também marcou o retorno de James Rodriguez, que após pedir para rescindir seu contrato, pediu desculpas e voltou a ser relacionado por Thiago Carpini.

Com a vitória, o São Paulo chegou aos 18 pontos, mesmo número que o Novorizontino, mas levando vantagem no saldo de gols. Assim, o Tricolor assumiu a ponta do grupo D. Por outro lado, a Inter de Limeira segue na segunda colocação com 14 pontos e ainda briga por uma vaga no mata-mata.

Ferreirinha desencanta no primeiro tempo

O São Paulo comandou praticamente todas as ações do primeiro tempo, mas sem criar muitos perigos, a não ser em um ou outro chute de longe. Por outro lado, a Inter de Limeira assustou primeiro, ao acertar o travessão de Rafael, mas o árbitro já marcava impedimento. Depois, Quirino teve duas oportunidades de finalizar ao aproveitar erros da defesa tricolor, mas parou em boas defesas de Rafael. Contudo, pelo lado Tricolor, a melhor oportunidade caiu no colo de Welington Rato. Jussani tentou um passe, mas entregou a bola no pé do meia são-paulino. Sozinho, Rato encheu o pé e mandou para fora. Quando a primeira etapa se caminhava para um empate sem gols melancólico, o tento do Soberano saiu. E nos acréscimos. Ferreira e Lucas tabelaram, o camisa 47 ficou na cara de Max, driblou o goleiro e marcou um golaço.

Luciano e James garante vitória do São Paulo

A segunda etapa começou como a primeira: com pressão do São Paulo. E também sob a batuta de Ferreirinha. O camisa 47 criou as duas primeiras chances do segundo tempo. O atacante deu um lindo cruzamento para Calleri, que tentou finalizar de letra, mas parou no goleiro Max. Em seguida, o autor do gol fez grande jogada individual e parou em grande defesa do arqueiro do adversário. Por outo lado a Inter de Limeira tentava sair mais para o jogo, mas não conseguia ter criatividade e calma para levar a bola para a área de Rafael e sofria com a marcação pressão do time da capital.

Tanta pressão resultaria em mais um gol do Tricolor. Calleri brigou com o zagueiro e acionou Luciano. O camisa 10 tabelou com James Rodriguez, cortou para a esquerda e acertou o cantinho para marcar o segundo da partida. Contudo, a torcida que esteve presente no Mané Garrincha gostaria de ver um gol de James. E aconteceu. Luciano fez uma linda jogada, passou por quatro marcadores e finalizou. Max defendeu, mas a bola voltou para o colombiano, que de cabeça, definiu a partida para a equipe de Thiago Carpini.

INTER DE LIMEIRA 0X2 SÃO PAULO

Quinta rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 28/02, às 21h35 (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

INTER DE LIMEIRA: Max Walef, Felipe Albuquerque (JP Galvão, aos 38′ do 1°t) Diego Jussani, Maurício e César Morais; Emerson Santos, Gustavo Bochecha e Lucas Buchecha (Kauê, aos 20′ do 2°t); Éverton Brito (Albano, intervalo), Andrew (Gabriel Silva, aos 20′ do 2°t) e Quirino (Rafael Silva, aos 32′ do 2°t). Técnico: Júnior Rocha.

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Ferraresi (Diego Costa, aos 40′ do 2°t) e Welington (Patryck, aos 40′ do 2°t); Alisson e Pablo Maia; Lucas (James Rodriguez, aos 25′ do 2°t), Ferreirinha (Michel Araújo, aos 25′ do 2°t) e Wellington Rato (Luciano, aos 16′ do 2°t); Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

Gol: Ferreirinha, aos 47′ do 1°t (0-1); Luciano, aos 35′ do 2°t (0-2); James Rodriguez, aos 49′ do 2°t (0-3)

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Gustavo Rodrigues de Oliveira

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Cartões amarelos: Diego Jussani, JP Galvão (INT); Alisson, Calleri (SAO)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.