Bahia vence o CRB e é líder isolado na Copa do Nordeste

O Bahia derrotou o CRB por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (28), pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Dessa forma, o Tricolor tomou a liderança isolada do Grupo B, com nove pontos, deixando para trás o Fortaleza, que chegou a sete depois de empatar com o Sport em 1 a 1. Thaciano, no fim do primeiro tempo, fez o gol que definiu o triunfo baiano.

Primeiro tempo

O CRB começou atacando mais e levou perigo num voleio de Gegê, que passou perto da baliza baiana. O Bahia tinha mais a bola, mas errava muito. Os alagoanos chegaram com William Formiga, que chutou para boa defesa de Marcos Felipe. E só não fizeram 1 a 0 porque Fábio Alemão teve um gol anulado. Depois disso, o Bahia melhorou um pouco e chegou a pedir pênalti, em lance de Ademir, que caiu na área, mas teve sua reclamação negada. No finzinho do primeiro tempo, saiu o gol. Ademir recebeu lançamento e tocou para Thaciano que, livre, bateu por cobertura e superou Matheus Albino, fazendo 1 a 0.

Segundo tempo

Na segunda etapa, novamente o CRB começou tentando apertar o Bahia. A melhor chegada foi num chute de João Pedro, no qual Marcos Felipe fez linda defesa. Os alagoanos não desistiram e passaram perto do empate, em cruzamento de Léo Pereira em que Anselmo Ramon chegou atrasado. Mas o Bahia melhorou a partir da metade da segunda etapa. Jean Lucas obrigou Matheus Albino a fazer grande defesa, num chute forte. A resposta dos donos da casa veio num lance esquisito de Kanu, que quase fez gol contra: Marcos Felipe salvou. Até o fim, os visitantes seguraram o placar e saíram vitoriosos.

CRB 0x1 BAHIA

4ª rodada do Copa do Nordeste

Data e horário: 28/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

CRB: Matheus Albino; Hereda, Fábio Alemão, Saimon (Heron, 25’/2ºT) e Willian Formiga (Vitinho, 25’/2ºT); Falcão, João Pedro (Mike, 31’/2ºT) e Jorginho (Kelvin, 39’/2ºT); Léo Pereira, Anselmo Ramon e Gegê (Caio César, 39’/2ºT). Técnico: Daniel Paulista.

BAHIA: Marcos Felipe; Kanu, Cuesta e Arias; Éverton Ribeiro (Caio Alexandre, 15’/2ºT), Rezende (Yago Felipe, 21’/2ºT), Jean Lucas, Thaciano (Everaldo, 21’/2ºT) e Luciano Juba (Cicinho, 37’/2ºT); Cauly e Ademir (Biel, 21’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Lorival Cândido das Flores (RN) e Débora Rayane Fernandes (RN)

Cartões amarelos: Saimon (CRB); Rezende, Adriel, Cuesta, Jean Lucas (BAH)

Gol: Thaciano, 46’/1ºT (0-1)

