Palmeiras tem sete empresas querendo fornecer o material esportivo em 2025

O Palmeiras abriu para concorrência e agora tem sete ofertas de empresas interessadas em fornecer o material esportivo do clube a partir de 2025. O Verdão tem vínculo com a Puma até o final deste ano, mas vem estudando se vai renovar com a atual fornecedora ou vai fechar com outra.

O nome das outras empresas interessadas não foram reveladas. Contudo, de acordo com o site ”Nosso Palestra”, a italiana Legea emitiu uma nota afirmando que é uma das interessadas. As outras são mantidas em sigilo.

O Palmeiras quer resolver a situação ainda no primeiro semestre, para agilizar a produção do uniforme para o próximo ano. Para fechar com a nova empresa, o clube vem considerando alguns quesitos, como a capacidade de produção e distribuição das empresas. Contudo, o que o Verdão analisa de verdade é a possibilidade de aumentar seus royalties. O contrato atual com a Puma rende R$ 42 milhões.

Além disso, o atual contrato com a Puma dá ao Palmeiras a exclusividade no mercado brasileiro. Entretanto, a fornecedora tem um acordo global com o Grupo City, que ano passado adquiriu o Bahia. Por conta disso, o Verdão cogita a mudança. Há um mês, o Verdão lançou o uniforme para a temporada de 2024 e deve apresentar a terceira camisa no segundo semestre.

Palmeiras terá decisões para tomar no final do ano

A reta final de 2024 será de grandes decisões para a diretoria do Alviverde. Afinal, além da fornecedora, o Palmeiras ainda terá de resolver para o ano que vem o acordo por patrocínio e por placas de publicidade nos jogos do Allianz Parque. Também vale lembrar que o Verdão passará por eleições presidenciais ao fim desta temporada.

