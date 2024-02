Santos quer mandar mata-mata do Paulistão na Neo Química Arena

Santos quer mandar jogo do Paulistão na Neo Química Arena - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC) Jogada10 Jogada10

O Santos apresentou uma proposta para disputar as quartas de final do Campeonato Paulista na Neo Química Arena, casa do Corinthians. O jogo deve acontecer no dia 17 de março e ainda não tem data definida. O Peixe vê com bons olhos trazer o jogo de mata-mata para a capital paulista.

Entretanto, diferente do que aconteceu contra o São Bernardo, quando atuou no Morumbis, o Santos terá que pagar um aluguel para atuar em Itaquera. O Corinthians quer ser compensado pela cessão de sua casa e receber um certo lucro, mesmo sem a possibilidade de ter o mando de campo nas quartas de final do estadual.

Isso porque o Corinthians ainda tem chances de classificação, mas não mais em primeiro lugar. Assim, caso avance, jogará como visitante nas quartas de final. Caso diferente do Santos, que já está garantido no primeiro lugar do grupo A e terá o mando de campo no primeiro duelo do mata-mata.

Assim, existem duas possibilidades. Cobrar um valor fixo pelo aluguel do estádio ou, então, acertar de ficar com uma porcentagem da renda do jogo. Contra o São Bernardo, no Morumbis, o Santos conseguiu colocar no estádio mais de 50 mil pessoas e teve uma renda superior a R$ 2 milhões.

Santos terá que pagar aluguel na Neo Química Arena

Aliás, na partida do Morumbis, o Santos não precisou pagar um aluguel ao São Paulo, dono do estádio. Isso porque no ano passado, o Tricolor Paulista utilizou a Vila Belmiro para uma partida contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão.

No caso do Corinthians, a questão é diferente, já que o clube não tem a intenção de usar a Vila, mas, mesmo assim, nutre boa relação com a diretoria santista.

O Peixe deseja mandar mais jogos na capital paulista e vem buscando alternativas. Pacaembu surge como principal opção, mas só deve ficar pronto em abril.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.