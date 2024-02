Payet apresenta melhora, mas ainda é dúvida no Vasco contra a Portuguesa

Após a pré-temporada, Payet vem sendo o grande destaque do Vasco em 2024 - (crédito: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

O Vasco teve um desfalque inesperado no confronto com o Marcílio Dias, pela primeira fase da Copa do Brasil, na última terça (27). Trata-se do meio-campista Payet, que apresentou sintomas gripais. O francês apresentou melhora no quadro, mas ainda segue como dúvida para o jogo diante da Portuguesa.

O jogador sentiu incômodo como dores de cabeça e musculares, além de vômito. No caso, houve até suspeita de contaminação por Covid ou dengue. Com a ausência de Payet, Ramón Díaz alterou o esquema tático de um 3-5-2 para um 3-4-3. Basicamente, o treinador colocou Adson no time titular, na vaga de Payet. O atacante, aliás, marcou até o seu primeiro gol pelo Cruz-Maltino.

Vasco tem êxito em conquistar vaga na Copa do Brasil

A equipe carioca obviamente sentiu a ausência de Payet, já que ele é o grande destaque individual do Gigante neste início de temporada. Mesmo assim, conseguiu superar o Marcílio Dias por 3 a 1 e conseguiu a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. No entanto, o placar não foi condizente com a atuação das equipes. Isso porque ainda na primeira etapa, o meio de campo do Vasco tinha dificuldades para preencher os espaços.

Principalmente porque o time tinha apenas um jogador com capacidade de destruir jogadas. No caso, o volante Zé Gabriel, que ficou sobrecarregado na função. O chileno Galdames teve boa atuação individual, até com assistência para o gol de David, mas na questão defensiva não teve grande contribuição.

Ramón consertou tal situação no intervalo com a entrada dos meio-campistas Mateus Carvalho e Sforza ainda no intervalo. O comandante argentino sacou o lateral-direito Paulo Henrique e o volante Zé Gabriel. Assim, a equipe teve outra alteração no esquema tático e passou a atuar no 4-3-3.

Payet não se reapresenta com o elenco

O elenco do Vasco retornou ao Rio ainda na madrugada da última terça para quarta. Payet não se reapresentou com os jogadores que não foram relacionados para o duelo com o Marcílio Dias. Exatamente porque ainda se recupera dos sintomas gripais.

Na verdade, o francês foi ao Aeroporto Galeão, na última quarta-feira (28), para receber seus familiares. Desembarcaram no Rio a sua esposa, os quatro filhos e seu sogro, que vêm à cidade a cada três meses para visitá-lo.

O Gigante da Colina tem pela frente embate com a Portuguesa. O duelo ocorre às 18h10, em São Januário, no próximo domingo (03). Aliás, será válido pela 11ª e última rodada da primeira fase do Carioca, a Taça Guanabara. O Cruz-Maltino ainda luta por uma vaga nas semifinais do Estadual. Para não correr riscos, uma vitória já é suficiente. Em caso de empate, precisa torcer para o Botafogo não vencer o Fluminense.

