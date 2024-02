Flamengo deseja renovar contrato de Igor Jesus

Flamengo quer renovar contrato de joia da base - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF) Jogada10 Jogada10

O Flamengo iniciou conversas para renovação de contrato de Igor Jesus. O vínculo do volante de 20 anos se encerra em dezembro de 2025. No entanto, os dirigentes rubro-negros desejam prorrogá-lo até o fim de 2027. A informação é do site “Goal”.

Com as ausências de Pulgar e Allan em 2024, Igor Jesus ganhou espaço no profissional e atuou nos últimos jogos do Campeonato Carioca. O volante não se escondeu do desafio e mostrou muita personalidade em campo. O jogador, dessa forma, já é bem visto pela comissão técnica rubro-negra.

“Eu fiquei impressionado com ele (Igor Jesus) quando chegamos. Afinal, ele teve uma lesão que retardou seu início. Mas ele veio em uma partida difícil e fazendo uma função importante para nós. Fez um grande jogo. Reeditou tudo que fez no treinamento. Quem ganha é o Flamengo. Temos um bom problema ali no setor. Para um ano de calendário apertado, sempre bom ter reposição”, disse César Sampaio, auxiliar de Tite.

Joia do Flamengo

Aliás, Igor Jesus é cria das categorias de base do Flamengo e já conta com 18 jogos no time principal. O volante estreou no profissional em 2023, com Jorge Sampaoli. A diretoria rubro-negra enxerga muito potencial no jogador e luta pela renovação de contrato do atleta.

Além do Flamengo, Igor Jesus também conta com passagens pela Seleção Brasileira Sub-23. O volante participou do Pan-Americano de Santiago e atuou como titular absoluto na campanha do título. O Brasil não era campeão da competição desde 1987.

