Auxiliar do Grêmio explica reservas na Recopa Gaúcha

Com time reserva e sem o técnico Renato Gaúcho, o Grêmio foi até Ijuí e perdeu para o São Luiz por 2 a 0, no estádio 19 de outubro, e viu o rival conquistar o título inédito da Recopa Gaúcha. Os jogadores do Imortal não ficaram no gramado para receber as medalhas de vice-campeão.

O planejamento do Imortal deixou a Recopa Gaúcha de lado. Tanto que os titulares ficaram em Porto Alegre para treinamentos no CT com o técnico Renato, enquanto o auxiliar Alexandre Mendes foi o interino em Ijuí. Dessa maneira, ele teve que explicar, em entrevista coletiva, o motivo pelo qual o clube não enviou o time completo para a disputa da competição.

“É um planejamento que vem sendo feito, foi feito em outras situações. É um plano da diretoria e do corpo técnico, duas ou três semanas já tinha sido planejado isso. Seguimos o planejamento e as observações dos jogadores”, explicou Alexandre Mendes, antes de prosseguir:

“Poderia ser elaborado de várias formas, depende daquilo que tem em mente, observando mais à frente as competições. Acredito que na elaboração do processo de trazer um time mesclado para cá, foi pra dar minutagem. Acho que foi correta a atitude, serviu como observação”, acrescentou.

O Grêmio levou o primeiro gol ainda na etapa inicial, quando Bruno Uvini tentou cortar cruzamento e mandou contra. Em seguida, no segundo tempo, Gabriel Pereira ampliou para o São Luiz. Nos acréscimos, Gustavo Martins iniciou uma confusão no campo e levou o cartão vermelho.

Tumulto no fim e Grêmio sem medalhas

Por fim, Alexandre Mendes citou o fato do tumulto no gramado para o elenco do Grêmio não ficar para receber as medalhas de vice-campeão.

“Foi em função do jogo terminar numa confusão, quisemos evitar alguma situação que poderia acontecer”, concluiu.

Agora, o Grêmio volta a campo pela última rodada do Campeonato Gaúcho no próximo sábado. O Imortal recebe o Guarany de Bagé, às 16h30, na Arena. A equipe de Renato Gaúcho apenas cumpre tabela, uma vez que não pode alcançar o líder Internacional e nem ser ultrapassado pelo terceiro colocado.

