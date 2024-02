Fluminense alerta torcida para punições da Conmebol na Recopa

Fluminense e LDU decidem título da Recopa - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/FFC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense decidiu mandar um aviso para os torcedores que estarão presentes na final da Recopa Sul-Americana. O clube, dessa forma, enviou uma lista com as proibições da Conmebol para decisão. O intuito é alertar os tricolores que os descumprimentos destas medidas podem acarretar em multas e punições severas para instituição. As normas valem para antes e depois do jogo.

Termos da Conmebol

– São PROIBIDAS as ações conhecidas como “RUAS DE FOGO” para recepção dos jogadores tricolores na chegada ao estádio!

– É PROIBIDO o uso de qualquer artefato inflamável, pirotécnico ou explosivo – como fogos e sinalizadores – dentro do estádio ou nas áreas próximas e vias no entorno do local da partida;

– É PROIBIDA a entrada no estádio com bandeirões, bandeiras em hastes de qualquer tipo, pau de selfie e guarda-chuva;

– É expressamente PROIBIDO qualquer tipo de foguetório nos arredores onde a equipe visitante está hospedada;

– É PROIBIDO entrar com camisa, bandeira e acessórios de qualquer outro time ou seleção da América do Sul.

Fluminense x LDU

Aliás, Fluminense e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (29/02), às 21h30 (Horário de Brasília), pelo segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana. O duelo de ida terminou 1 a 0 para equipe equatoriana. Portanto, os jogadores tricolores precisam vencer por dois gols de diferença para serem campeões da competição. No entanto, em caso de empate no agregado, haverá prorrogação e, posteriormente, disputa por pênaltis.

