Palmeiras lança nova coleção de uniformes de treino e viagem para 2024

O Palmeiras, junto com a Puma, lançou nesta quinta-feira (29) seus novos uniformes de treino e viagem para a temporada 2024. De acordo com o clube, a coleção tem mais de 25 itens como camisetas, camisas polo, jaquetas, moletons, shorts e calças, entre outros.

Além disso, o Verdão disse que a coleção segue os padrões da fornecedora esportiva para os seus principais times globalmente. Por fim, o Alviverde destaca o retorno do verde na linha de viagem, algo que sumiu nas últimas temporadas.

Os novos produtos estão disponíveis na PalmeirasStore.com, no site PUMA.com e nas lojas físicas da Palmeiras Store e da Puma. Os valores iniciais são de R$ 229,90.

O lançamento dos novos kits de treino e viagem é o pontapé inicial de uma campanha nas redes sociais do clube e da Puma. O objetivo é exaltar como os elencos masculino e feminino do Alviverde levarão por todo o Brasil. Além disso, os novos uniformes contarão com selos especiais, dependendo da região onde o Verdão jogar.

Confira mais fotos da nova linha de treino e viagem do Palmeiras

