Luis Suárez comenta publicação com camisa do Grêmio e anima torcida

Luis Suárez teve boa temporada com a camisa do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

O atacante Luis Suárez teve uma passagem marcante pelo Grêmio, em 2023, quando contribuiu com a campanha no Brasileirão. Aliás, mesmo já fora do Tricolor Gaúcho, o avante mostrou que segue com amor pelo time do Rio Grande do Sul.

Afinal, nessa quarta-feira (28), o centroavante reagiu a uma foto publicada pela modelo Alessandra Ambrósio. Ela postou uma imagem com a camisa do Grêmio, na França, na semana de moda de Paris.

Nas redes sociais, Suárez falou sobre o uniforme e a beleza da peça. ““E há quem diga que camisa de time não serve para passear… que bom que Sofi (sua esposa) sempre gostou. Saudades do Brasil”, disse o jogador.

Y algunos dicen que la camiseta de un equipo no sirve para paseo… qué bueno que a Sofi siempre le gusto ???? Saudades do Brasil ???????? https://t.co/GLPSonVzFz — Luis Suárez (@LuisSuarez9) February 28, 2024

O comentário, no entanto, foi o suficiente para causar emoção nos gremistas. Vários pediram a volta do atleta para Porto Alegre. Afinal, no Grêmio, ele marcou 29 gols e deu 17 assistências na última temporada. Pelo Imortal, foram dois títulos: Campeonato Gaúcho e Recopa Gaúcha. Além disso, ajudou o clube a ficar na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, atrás apenas do campeão Palmeiras.

