Atlético deve ter novo time para sábado, e jogador vai fazer estreia na Arena MRV

O técnico Luiz Felipe Scolari deve, novamente, ter uma escalação diferente para o Atlético no jogo contra o Ipatinga, no sábado (2), às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Mineiro. Isso tem se tornado uma prática no grupo de Felipão, que não conseguiu repetir o time desde o início do estadual. Desta vez, no entanto, a opção é por risco de perder atletas para a próxima fase.

Tanto Hulk quanto Paulinho estão pendurados e, caso levem mais um cartão amarelo, ficam fora da primeira partida das semifinais do Campeonato Mineiro. Diante disso, a tendência é Felipão voltar a alterar o time.

A tendência, inclusive, é que Felipão coloque Eduardo Vargas no time. A torcida atleticana, aliás, faz várias críticas ao atacante. Ele foi incluído em uma lista de atletas que não seriam utilizados. Isso mudou com Felipão.

Vargas chegou ao Atlético em novembro de 2020. Se for utilizado, ele, no entanto, vai fazer sua estreia na Arena MRV. O estádio foi inaugurado em agosto de 2023.

Outros nomes no Atlético

Além de Hulk e Paulinho, Felipão também tem receio de perder os laterais Guilherme Arana e Saravia. O volante Otávio também está pendurado.

Diante das possibilidades de mudanças, Felipão deve colocar em campo, além da Vargas, nomes como Rubens, Alisson e Alan Kardec.

O Galo, afinal, precisa apenas de um empate para se classificar como primeiro do Grupo B. O Atlético tem 11 pontos, com três vitórias, dois empates e duas derrotas.

