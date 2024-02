Flamengo alcança terceira melhor média defensiva de sua história

Flamengo alcança marca histórica em 2024 - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/CRF) Jogada10 Jogada10

Os números do Flamengo neste começo de temporada alcançaram patamares surpreendentes. Afinal, os jogadores rubro-negros têm demonstrado muita solidez em 2024 e completaram oito jogos consecutivos sem sofrer gol. É a terceira melhor média defensiva da história do clube.

Defesa do Flamengo

Nos 128 anos de história do Flamengo, somente dois times rubro-negros ficaram mais de oito jogos consecutivos sem sofrer gol. Em 1977 e 1981, as equipes também eram sólidas defensivamente e conseguiram ficar dez partidas seguidas sem ser vazada. A informação é do “ge”.

Assim, Tite vem conseguindo números impactantes neste começo de temporada. Além da terceira melhor média da história do clube, os jogadores rubro-negros também são os melhores defensores entre os clubes da Série A. Afinal, são dez jogos disputados no Campeonato Carioca e apenas um gol sofrido em 2024.

Méritos de Tite

Aliás, Tite sempre prezou muito pela solidez defensiva em seus trabalhos e vem conseguindo montar um sistema equilibrado em 2024. O time disputou três clássicos importantes e jogou com reservas durante um período, mas mesmo assim conseguiu conter os ataques do adversário e só sofreu um gol no Campeonato Carioca.

“Quando a gente toma gol, fala que está desequilibrado. Quando não dá nenhuma chance ao adversário, tem que ter reconhecimento. O futebol é equilíbrio, uma boa ação defensiva é fundamental para vencer jogo. No ano passado sofremos em relação a isso. Temos que ter consciência de recomposição rápida para não dar chance ao adversário”, disse Tite em janeiro de 2024.

O Flamengo entra em campo no próximo sábado (02/03), diante do Madureira, às 16h (Horário de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O time está liderança isolada da competição e precisa apenas de um empate para ser campeão da Taça Guanabara.

