Fluminense divulga relacionados para decisão contra LDU

O Fluminense divulgou, na tarde desta quinta-feira (29/02), os relacionados para decisão contra LDU, pela Recopa Sul-Americana. A lista contou com as presenças de Felipe Melo, Marcelo, Ganso e Keno, que foram desfalques no clássico diante do Flamengo.

Relacionados do Fluminense

Aliás, Samuel Xavier, que vinha se recuperando de uma lesão no joelho direito e estava sendo desfalque nos últimos jogos, também está relacionado para decisão. Além disso, John Kennedy, que cumpriu suspensão automática no jogo de ida, também está confirmado para partida de volta da Recopa Sul-Americana.

Assim, Fernando Diniz vai contar com retornos importantes na decisão. O técnico comandou um treino na quarta-feira (28/02) e finalizou os preparativos da partida. A provável escalação conta com Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos, Diogo Barbosa (Marcelo); André, Martinelli (John Kennedy), Ganso; Keno, Arias, Cano.

Aliás, Fluminense e LDU se enfrentam nesta quinta-feira (29/02), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. A partida de ida terminou 1 a 0 para equipe equatoriana. Portanto, os jogadores tricolores precisam vencer por dois gols de diferença para serem campeões no tempo regulamentar. Em caso de empate no agregado, haverá prorrogação e, posteriormente, disputa por pênaltis.

