Porto vence o Santa Clara e vai às semifinais da Taça de Portugal

Porto vence o Santa Clara pela Taça de Portugal - (crédito: Foto: Divulgação / Porto) Jogada10 Jogada10

O Porto venceu o Santa Clara por 2 a 1, na tarde desta quinta-feira (29), e se classificou para as semifinais da Taça de Portugal. No Estádio de São Miguel, em Açores, os gols dos dragões foram marcados pelos brasileiros Evanilson e Wenderson Galeno. Rafael Martins marcou pelo time da casa.

Na próxima fase, a equipe do técnico Sérgio Conceição encara o Vitória de Guimarães. Entretanto, diferentemente das quartas de finais, as semifinais conta com dois jogos (ida e volta). A outra chave terá o confronto entre Sporting e Benfica.

Como foi o jogo

Apesar da superioridade técnica do Porto, que começou melhor na partida, foi o Santa Clara que abriu o placar. Assim, aos 27 minutos, em jogada que saiu de lateral, Rafael Martins aproveitou bobeada do goleiro Diogo Costa, que deixou o atacante em grande chance de marcar. Para o Porto, aliás, faltou intensidade para chegar ao empate no primeiro tempo.

O brasileiro Evanilson, ex-jogador do Fluminense, deixou tudo igual em Açores aos sete minutos, após receber passe de Francisco Conceição. Sem ângulo, ele acertou um chute de rara felicidade. O gol da virada foi aos 16′, com Galeno, que mandou uma bomba para o fundo da rede. Dessa forma, com o resultado, o Porto controlou o placar e ficou com a classificação.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.