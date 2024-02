Cazares treina normalmente e deve ser novidade no Santos

Cazares deve ser a novidade do Santos na próxima partida - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.) Jogada10 Jogada10

O Santos se prepara para encarar o RB Bragantino neste domingo (03), às 18h, em Bragança Paulista, pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista. E para a partida o técnico Fábio Carille pode ter um retorno importante na equipe. Afinal, o meia Cazares treinou normalmente com o elenco durante a semana e pode entrar na lista de relacionados para o embate.

O equatoriano vinha realizando treinos com bola parcialmente desde a semana passada e agora está apto para retornar ao campo. Com a possibilidade de poupar o elenco nesta partida, Carille pretende dar minutos a jogadores em recuperação.

Além disso, no treino desta quarta-feira (28), Cazares foi questionado pelos jornalistas se jogaria no fim de semana. O equatoriano fez um ‘joia’ com o polegar, indicando que estaria fisicamente apto para ser escalado no confronto com o Bragantino.

Cazares estava em processo de transição física devido a uma pancada no tornozelo direito. Ele se lesionou na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no dia 7 de fevereiro.

Aliás, o Santos já está classificado para o mata-mata do Paulistão e apenas cumpre tabela. Contudo, a equipe ainda tenta a liderança geral da competição. Assim, caso consiga a primeira posição, poderá mandar uma possível semifinal e final diante de seu torcedor.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.