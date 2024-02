Sem Cristiano Ronaldo e hat-trick de Talisca, Al-Nassr empata com Al-Hazem

Brozovic em ação com a camisa do Al-Nassr no Campeonato Saudita - Foto: Divulgação / Al Nassr - (crédito: Foto: Divulgação / Al Nassr) Jogada10 Jogada10

Em uma partida de oito gols, o Al-Nassr sentiu a falta de Cristiano Ronaldo e ficou no empate por 4 a 4 com o Al-Hazem, nesta quinta-feira (29), pela 22ª rodada do Campeonato Saudita. No entanto, o destaque da partida foi o brasileiro Anderson Talisca, que anotou um hat-trick para os donos da casa. Antes do atacante, Sadio Mané havia aberto o placar em cobrança de pênalti.

Dessa maneira, o Al-Nassr tropeçou no Campeonato Saudita e pode ver o Al-Hilal ampliar a vantagem na liderança. Com o ponto somado nesta quinta-feira, o time comandado pelo técnico Luís Castro, ex-Botafogo, chegou aos 53 pontos. O líder, por sua vez, está com 59 e ainda vai entrar em campo nesta rodada, podendo ampliar a “gordura” para nove pontos.

Por outro lado, o Al-Hazem é apenas o penúltimo colocado do Sauditão, com 15 pontos. Além disso, a equipe começou a rodada na lanterna e ainda pode ser ultrapassada pelo Abha, que tem a mesma pontuação e ainda entra em campo nesta 22ª rodada.

