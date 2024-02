Cruzeiro apresenta Villalba e Cifuentes, novos reforços para a temporada 2024

Lucas Villalba é um dos reforços do Cruzeiro para a temporada de 2024 - (crédito: - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

O Cruzeiro apresentou dois de seus novos reforços para a temporada de 2024. Tratam-se do zagueiro Lucas Villalba e do volante José Cifuentes. Ambos estrearam com a camisa celeste na vitória por 2 a 0 sobre o Pouso Alegre, no último domingo (25). O defensor, por sinal, falou sobre o novo desafio, enquanto o meio-campista explicou o motivo por ter escolhido o clube mineiro para a sequência de sua carreira.

“Quando eu estava no Argentino Juniors, eu falava com meus companheiros sobre possibilidades de cada um, de onde eu poderia chegar. Alguns, por serem meninos da Europa, outros têm desejo de chegar a cada lugar. A minha realidade era outra. Tenho 29 anos, eu pensava que o mercado para mim era aqui. Então, essa era uma conversa com Kevin Mc Allister, ex-jogador do Argentino Juniors, agora na Bélgica, que um dos meus desejos esportivos era jogar aqui no Brasil. Para ver até onde eu poderia chegar. Então, este é um desafio, para mim, muito importante”, disse o argentino.

“Haviam dois times russos. Porém, com a guerra que está acontecendo lá, foi algo que não poderia ser concretizado (a transferência). Algumas equipes europeias e americanas não podiam receber dinheiro da Rússia. Havia um time da Turquia e Championship (Segunda Divisão da Inglaterra). Em teoria, seriam cinco meses (de contrato). Então, era tirar minha família de onde já estava adaptada para outro lugar que seria um problema. Tive que tomar a melhor decisão, e por isso estou aqui”, explicou o equatoriano Cifuentes.

Conversa com o ídolo

Antes de assinar com o Cruzeiro, Lucas Villalba chegou a conversar com um dos grandes ídolos do clube mineiro. Trata-se Juan Pablo Sorín, que parabenizou o novo reforço celeste e lhe desejou boa sorte. Cifuentes, por sua vez, reiterou que tem sido acompanhado de perto pela comissão técnica para melhorar o rendimento físico.

“Conversei com o Sorín há alguns dias, ele me mandou mensagem. É algo muito gratificante para mim, porque quando eu era um menino assistia a televisão e via eles, o Sorín, o próprio Ronaldo. Ele me deu os parabéns, me desejou uma boa passagem aqui. Conversei um pouco com ele sobre o Cruzeiro, para saber um pouco sobre a história da equipe, como posso me desenvolver aqui”, revelou Villalba.

“Dia após dia, estou trabalhando e falando sobre o tema com as pessoas encarregadas do meu rendimento físico, tudo isso para ir melhorando. Também acho que estou me adaptando de uma boa maneira, acho que meus companheiros me receberam bem e estão ajudando para que isso seja muito rápido”, finalizou Cifuentes.

