Ganso fala sobre apoio da torcida do Fluminense na final: ‘Vai fazer uma linda festa’ - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

Após completar cinco anos pelo Fluminense, Paulo Henrique Ganso segue em busca de mais uma conquista com a camisa tricolor. Nesta quinta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), o Tricolor entra em campo para medir forças com a LDU, do Equador, no Maracanã. O confronto será pela decisão da Recopa Sul-Americana. Assim, o camisa 10 disse que conta com o apoio da torcida, que promete lotar o estádio, assim como foi na final da Libertadores, em 2023.

“Essa é mais uma final muito importante para gente, mais uma vez no Maracanã, com todo o apoio do nosso torcedor, que vai lotar as arquibancadas e fazer uma linda festa. Nós nos preparamos muito bem para essa partida, sabemos das qualidades do adversário e que não será fácil, mas temos tudo para sairmos vencedores”, disse Ganso ao site oficial do clube carioca.

O Fluminense terá que vencer a LDU por dois ou mais gols de diferença para garantir o título no tempo normal. Caso termine apenas com um gol de diferença, o confronto irá para a prorrogação e depois pênaltis em caso de igualdade.

Após poupar peças contra o Flamengo, a tendência é que Fernando Diniz escale o time com as voltas de Felipe Melo, Ganso e Keno. Por outro lado, Marcelo, que deixou o jogo em Quito com dores na perna esquerda, ainda é dúvida. Samuel Xavier, por sua vez, vem treinando e deve estar na lista de relacionados para ser banco de Guga.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.