Al-Hilal x Al-Ittihad: onde assistir e escalações

Em busca de um recorde mundial, o Al-Hilal, líder da Liga Saudita, terá pela frente o clássico diante do Al-Ittihad, quinto colocado, nesta sexta (1º), pela 22ª rodada. A partida será realizada na Kingdom Arena (casa do Hilal), em Riade, a partir das 14h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão no YouTube pelo Canal GOAT.

Como chega o Al-Hilal

Líder com seis pontos de vantagem e um jogo a menos em relação ao segundo (Al-Nassr), o Al-Hilal está confortável rumo ao título saudita. Ainda invicto na competição (19 vitórias e dois empates), o time de Jorge Jesus está em busca de um recorde histórico.

Lá se vão 24 vitórias seguidas, e os sauditas se encontram na quarta posição dentre as maiores sequências de triunfos na história do futebol profissional. Clique aqui para ler mais sobre esta sequência.

Se vencer, aliás, igualaria a sequência do Ajax de 1955, com 25 vitórias consecutivas. O atual detentor do recorde é o The New Saints, do País de Gales, que venceu 27 jogos seguidos.

Para este clássico contra o Al-Ittihad, o Al-Hilal só não poderá contar com Neymar, ainda se recuperando de lesão. De resto, assim, a tendência é que JJ repita o time que venceu o Al-Ettifaq, por 2 a 0, na última rodada.

Como chega o Al-Ittihad

Em quinto e com seis derrotas na Liga Saudita, o Al-Ittihad vem se recuperando. Venceu cinco de seus últimos seis jogos, mas ainda está longe da terceira posição, que dá vaga à AFC Champions League.

São seis pontos a menos que o Al-Ahli (43 x 37), time que fecha o G-3. Karim Benzema, principal estrela da companhia, porém, não vive grande fase. Ele não marca desde dezembro de 2023 e perdeu pênalti no último jogo (vitória por 2 a 1 sobre o Al-Wehda).

O francês, aliás, fora afastado em janeiro, quando não se reapresentou com o restante do elenco. O técnico Marcelo Gallardo o puniu, retirando-o da intertemporada do Ittihad.

O zagueiro Al Mosa está suspenso após expulsão contra o Al-Wehda. A tendência, assim, é que o saudita seja substituído por Kadesh.

AL-HILAL X AL-ITTIHAD

22ª Rodada da Liga Saudita

Data: 01/03/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio Kingdom Arena, em Riade (SAU)

Al-Hilal: Bono; Abdulhamid, Koulibaly, Al Bulayhi e Renan Lodi; Milinkovic-Savic, Ruben Neves e Al Faraj; Malcom, Mitrovic e Al-Dawsari. Técnico: Jorge Jesus

Al-Ittihad: Al Muaiouf; Al Sahafi, Kadesh, Hegazy e Al Hawsawi; Kanté, Fabinho e Al Farhan; Romarinho, Hamdallah e Benzema. Técnico: Marcelo Gallardo

