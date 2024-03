Gol na reta final classifica Sportivo Trinidense contra o El Nacional

Chances de gol foram elemento raro no tempo regulamentar - (crédito: Foto: Galo Paguay/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Em jogo de muita luta, mas poucas chances, o Sportivo Trinidense fez história em sua primeira experiência de Libertadores. Contra o El Nacional, no Estádio Casa Blanca, os paraguaios venceram por 1 a 0 e estão na última fase anterior aos grupos do torneio continental. O adversário por vaga em uma das chaves será o qualificado de Colo-Colo e Godoy Cruz.

As ideias de jogo eram notórias em suas estratégias. Enquanto os anfitriões tentavam sobressair na base da pressão ofensiva (tanto para marcar como para a criação em velocidade), a equipe paraguaia apostava na solidez. Por isso, não hesitava em sair com bolas mais longas e explorar, principalmente, jogadas de contra-ataque.

Com o passar da etapa inicial, o ímpeto do El Nacional foi diminuíndo. Desse modo, a alternativa passou a ser um aumento na exploração dos cruzamentos, facilitando o trabalho da defensiva do Sportivo Trinidense.

Um gol para a eternidade

Com o marcador permanecendo igualado, o ambiente no Estádio Casa Blanca foi se tornando cada vez mais tenso. Por consequência, o clima nas arquibancadas ia caminhando na mesma linha onde a transpiração era bem maior do que a inspiração das equipes.

Nesse sentido, nos primeiros dez minutos do tempo complementar, o Trinidense até teve mais espaço para tentar assustar o gol defendido por Leodan Chalá. Entretanto, logo após esse período, El Equipo Militar voltou a exercer um estilo de jogo mais agressivo no aspecto ofensivo.

E, quando o duelo parecia muito mais próximo das penalidades do que de ser decidido no tempo normal, Tomás Rayer assumiu o papel de heroi do jogo. Aos 39 minutos, o camisa 29 recebeu bola dentro da grande área, fintou a marcação de maneira espetacular e bateu no alto, bem longe do alcance do goleiro Leodan Chalá. 1 a 0, placar final na capital equatoriana.

