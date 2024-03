Herói John Arias diz que título do Flu tem sabor especial

Arias marcou os dols gols do Fluminense na final da Recopa Sul-Americana - Foto: MARCELO GONÇALVES /FLUMINENSE FC - (crédito: Foto: MARCELO GONÇALVES /FLUMINENSE FC) Jogada10 Jogada10

Se na Libertadores John Kennedy fez a diferença, na conquista da Recopa Sul-Americana, na noite desta quinta-feira (29), foi a vez de John Arias. O atacante fez os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre a LDU, no Maracanã. Logo após o apito final e as primeiras comemorações, o colombiano disse que sabia o que o título significava para o clube e para a torcida.

“É muita felicidade. Sabia que o título tinha um sabor especial para o Fluminense, para o grupo e para o torcedor tricolor. Então estamos todos inegavelmente muito felizes. Trabalhamos muito. Sabíamos que hoje seria uma partida extremamente difícil para a gente”, celebrou.

Arias diz que conquista consolida ciclo

A conquista, de fato, teve um sabor de revanche. Aliás, dupla revanche. Em 2008 e em 2009, a equipe equatoriana venceu o Tricolor, respectivamente, nas finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana.

Arias, por fim, disse que não foi surpresa alguma a forma como a LDU se comportou durante a partida. Além disso, falou sobre a forma como encara a conquista.

“A LDU é um grande time, que veio aqui com as suas ferramentas. Tentou paralisar o jogo, fazer cera. Mas o que vale é a nossa vitória. Estou feliz pelos dois gols, por poder ajudar a conquistar esse título. Agora é desfrutar. É um título que consolida tudo que fizemos no ano passado e hoje completamos tudo isso”, concluiu.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.