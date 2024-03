Obras do Camp Nou avançam e Barcelona inicia contagem para retorno

Obras do novo Camp Nou avançam - (crédito: Foto: Divulgação/FC Barcelona) Jogada10 Jogada10

As obras do novo Camp Nou continuam a todo vapor. Com cerca mil operários trabalhando na reforma, o Barcelona tem como objetivo celebrar seu 125° aniversário já em seu novo estádio. E nas últimas semanas, a reforma da nova casa catalã avançou gradativamente.

A previsão é que o estádio esteja pronto em junho de 2026, mas o Barcelona planeja voltar a jogar no local em novembro de 2024, com 60% da capacidade total. Aos poucos, é possível ver o anel que circula a atual estrutura, sendo levantado. Além disso, os pilares que vão sustentar o terceiro andar do estádio, também começou a ser erguido.

Dia a dia esse anel vai sendo erguido, em seus diferentes níveis do subsolo. Além disso, é possível ressaltar a evolução do trabalho, sem trabalhar 24 horas por dia, ao contrário do que havia sendo relatado pela imprensa espanhola.

O novo Camp Nou terá ampliação de lugares, e vai passar de 99 mil para 110 mil espectadores. Ao mesmo tempo, durante parte das obras, o clube vem jogando no Estádio Olímpico de Montjuic. O clube catalão assegurou financiamento de 1,5 bilhão de euros (aproximadamente R$ 8 bilhões) para a reconstrução do estádio, com o envolvimento de 20 investidores diferentes.

As obras também abrangem a renovação de toda a área esportiva, que vai receber o nome de Espai Barça. O complexo incluirá o novo Palau, um ginásio para outros esportes, novos prédios administrativos e a completa revitalização da região.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.