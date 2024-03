Felipe Melo relembra provocação ao Fluminense: ‘Não foi equatoriano’

Fluminense é campeão da Recopa Sul-Americana em 2024 - (crédito: Foto: Pablo Porciuncula/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Fluminense venceu a LDU por 2 a 0 no Maracanã e conquistou o título da Recopa Sul-Americana. Depois do jogo, Felipe Melo concedeu uma entrevista para imprensa e relembrou uma provocação feita ao clube tricolor na manhã de quinta-feira (29/02), no Rio de Janeiro, às vésperas da decisão.

Provocação ao Fluminense

Afinal, um avião voou em cima de uma praia carioca com uma faixa escrito: “Voltei, meu filho”. A mensagem faz alusão aos confrontos entre os clubes em 2008 e 2009. Nas redes sociais, muitos divulgaram que esta provocação havia sido feita por torcedores da LDU. No entanto, na visão de Felipe Melo, esta ação não teve participação dos equatorianos.

“Vamos lá, pessoal. Aqui é todo mundo bem crescido para entender que não foi nenhum equatoriano que descobriu o número do telefone e alugou um avião para fazer isso aí. Todo mundo sabe, né? Mas isso faz parte do futebol. Eu tenho um palpite de quem fez, mas eu não vou falar nada”, disse Felipe Melo.

A LDU vinha sendo uma pedra no sapato do Fluminense. Afinal, em 2008 e 2009, os equatorianos eliminaram os tricolores nas finais da Libertadores e da Sul-Americana, respectivamente. No entanto, depois de 15 anos, os comandados de Fernando Diniz conseguiram reverter este cenário e conquistaram um título inédito para história do clube.

