Caio Couto se diz readaptado ao Fluminense e projeta temporada do sub-20

Neste fim de semana, Caio Couto completa 10 jogos desde seu retorno ao Fluminense. O técnico do sub-20, que teve passagem pelas Laranjeiras entre os anos de 2008 e 2012, vai comandar os jogadores tricolores na disputa da Copa Rio. O treinador, dessa forma, afirmou que está readaptado ao clube e depositou confiança na capacidade das joias.

“Estou totalmente readaptado. No entanto, é claro que o Fluminense mudou um pouco em relação à infraestrutura. Em relação à metodologia, sim, algumas coisas foram colocadas no papel, mas continua sendo aquele Fluminense de outrora. Afinal, é uma equipe propositiva, com posse de bola e atletas de capacitados tecnicamente. Portanto, vamos trabalhar pra que siga assim”, disse Caio Couto.

Temporada do Fluminense

Em seguida, Caio Couto fez uma projeção desta temporada e ressaltou as dificuldades das competições. O técnico também comentou sobre as características ofensivas que vêm implementando no time.

“Sabemos que esta temporada de 2024 será extremamente difícil. Nós temos como carro-chefe os campeonatos Brasileiro e Carioca, além de outras competições que teremos, sempre com adversários de alto nível que nos exigirão uma capacidade muito grande. Assim, vemos importância na divisão do Sub-20 A e B”, afirmou Caio Couto.

“É uma ideia do nosso gerente, o Antônio Garcia, que propicia não só o crescimento coletivo, no que se refere a modelo de jogo, mas fundamentalmente também propicia que a gente crie planos de ação para melhorar os atletas individualmente, o que aumenta a chance desse atleta dar certo na categoria profissional, que realmente é sempre o pano de fundo da base”, completou Caio Couto.

O Fluminense entra em campo neste sábado (02/03), diante do Sampaio Corrêa, às 15h (Horário de Brasília), pela primeira rodada da Copa Rio.

