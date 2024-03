Galvão Bueno destaca título do Fluminense: ‘Tirou espinho da garganta’

Fluminense ganhou a Recopa Sul-Americana - (crédito: Foto: Lucas Bayer) Jogada10 Jogada10

O narrador Galvão Bueno reagiu ao título do Fluminense na Recopa Sul-Americana, após a vitória por 2 a 0 sobre a LDU-EQU, na noite desta quinta-feira (29), no Maracanã.

A taça foi conquistada após partida complicada, mas com destaque para Jhon Arias, que fez dois gols no segundo tempo do jogo. Galvão Bueno, afinal, destacou que o triunfo representa um alívio aos Tricolores.

“O Fluminense campeão da Libertadores agora vence pela primeira vez também a Recopa, numa final duríssima contra a LDU. Mas tirou um espinho da garganta. Aliás eram dois né, em duas libertadores, mas aquela perdida nos pênaltis no maracanã, o Fluminense tira o espinho da garganta, o espinho da LDU”, disse o narrador.

Afinal, vale lembrar que essa é a primeira final que a LDU joga com o Fluminense no Maracanã e volta para casa sem troféu. Antes, o time equatoriano venceu duas finais consecutivas de torneios continentais.

Em 2008, a LDU bateu o Fluminense, no Rio de Janeiro, na final da Copa Libertadores. No ano seguinte, em nova final, desta vez pela Copa Sul-Americana, o clube equatoriano voltou a levantar o troféu em pleno Maracanã.

