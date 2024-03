Luciano vira o terceiro maior artilheiro do São Paulo no século 21

Luciano entra em lista seleta de artilheiros do São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O atacante Luciano balançou as redes na vitória do São Paulo diante da Inter de Limeira por 3 a 0, na quarta-feira (28), no Mané Garrincha, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Com o tento, o camisa 10 tornou-se o terceiro maior artilheiro do Tricolor Paulista no século 21.

Com o gol marcado em Brasília, Luciano chegou aos 69 pelo São Paulo e se igualou a França no ranking de artilharia do século. Se marcar mais um, ele assume a terceira posição de forma isolada. Assim, ele ficará atrás apenas de Luís Fabiano, com 212, e o ídolo Rogério Ceni, com 112.

Aliás, vale ressaltar que outro jogador do atual elenco pode subir no ranking de artilheiros também. Afinal, o argentino Calleri, com 65 gols, está na quinta posição e também figura no top-5.

Luciano ainda assumiu o 28º lugar na artilharia histórica do São Paulo. O primeiro colocado é Serginho Chulapa, ex-atacante da equipe, com 242 bolas na rede. Agora, a expectativa do camisa 10 é continuar subindo no ranking e marcar ainda mais seu nome na história do clube.

O jogador foi reserva em Brasília, mas pode retornar ao time titular no próximo compromisso. Afinal, com a ausência de Calleri, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso no clássico contra o Palmeiras, Luciano pode aparecer na equipe principal. O Choque-Rei está agendado para as 20h deste domingo (03), no MorumBis, pela penúltima rodada do Paulistão.

